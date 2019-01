Annuncio

Si torna a parlare della coppia nata a Uomini e donne composta da Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. Nelle ultime ore, infatti, si è molto discusso del messaggio postato su Instagram da Deianira Marzano, la quale ha puntato il dito in maniera diretta contro Cristian, accusandolo di aver intrattenuto delle conversazioni private con un'altra donna ai tempi del suo stesso matrimonio. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno causato subito una reazione immediata da parte di Cristian, il quale in queste ore sui social ha voluto dire la sua, rigettando al mittente tutte le accuse fatte nei suoi confronti [VIDEO].

La verità di Cristian Gallella sul presunto tradimento

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Deianira Marzano ha puntato il dito contro Cristian sostenendo di aver ricevuto dei messaggi di alcune conversazioni che ci sono state tra Cristian e un'attrice a luci rosse, di cui però non ha voluto fare il nome.

L'ex protagonista de L'Isola dei famosi ha poi svelato che i due si sarebbero parlati a lungo, addirittura durante la notte dell'addio al celibato e ovviamente che queste conversazioni non sarebbero mai state mostrate a Tara.

La Marzano ha inoltre fatto sapere che subito dopo il suo post al vetriolo postato su Instagram ha ricevuto un messaggio da parte della bella Tara, la quale le ha chiesto di poter entrare in possesso di tutto il materiale di cui parlava Deianira, in modo tale da poter analizzare lei stessa la situazione e trarre le giuste conclusioni sul caso.

'Deianira vuole visibilità', sostiene Cristian

Ma come vi dicevamo, nel corso delle ultime ore è arrivata anche la risposta da parte dello stesso Cristian Gallella, il quale ha voluto fare chiarezza sull'accaduto, postando un messaggio sulla sua pagina ufficiale Instagram.

Cristian per prima cosa ha rigettato al mittente le accuse di tradimento che gli sono state fatte dalla Marzano in questi giorni.

L'ex tronista di Uomini e donne ha poi specificato che le conversazioni di cui parla Deianira ci sono state in passato ma in un clima di completa amicizia e quindi senza nessun tipo di mancanza di rispetto nei confronti di sua moglie. Cristian ha poi proseguito dicendo che non tutti si rendono conto della gravità di far uscire queste notizie, in virtù del fatto che lui è un uomo felicemente sposato [VIDEO], ma secondo il tronista tale notizia serve soltanto a far accrescere la visibilità di questa persona. E infine rivela che intende intraprendere azioni legali nei confronti della Marzano.