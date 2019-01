Annuncio

L’ultima puntata di C’è posta per te oltre a regalare delle belle emozioni con delle storie davvero commoventi, ha fatto anche arrabbiare alcuni utenti social. La storia di mamma Patrizia è una stata una di quelle.

La donna si è rivolta alla trasmissione condotta da Maria De Filippi per riallacciare i rapporti interrotti circa due anni fa con le sue tre figlie: Salvatrice, Rossana e Desirè. Secondo quanto raccontato dalla padrona di casa, Patrizia dopo 25 anni di matrimonio è stata scoperta dal marito mentre inviava dei messaggi con un ragazzo.

Scoperto il presunto tradimento, l’uomo ha cacciato immediatamente la moglie da casa senza neanche darle tempo per spiegare i suoi comportamenti e salutare le figlie.

Una volta fuori di casa, la signora Patrizia ha preso la prima corriera ed è andata a Roma in cerca di un lavoro.

In due anni la donna ha trovato lavoro come badante e altri impieghi, senza mai incontrare il ragazzo dei messaggi. Durante il periodo di assenza da casa la donna ha cercato di riconquistare l’affetto delle figlie, ma invano. Il due di picche è arrivato anche da Rossana, colei che è stata descritta come il braccio destra della donna. Al comportamento ostile delle figlie di fronte ad una donna in lacrime, il popolo dei social è insorto contro le tre ragazze.

I social si schierano dalla parte di Patrizia

Sulla pagina Facebook ufficiale di C’è posta per te moltissimi utenti come accaduto nella storia di Angela e Roberto [VIDEO], si sono schierati dalla parte della persona che ha mandato l’invito. La signora Patrizia nonostante sia stata rifiutata da tutte e tre le figlie, è stata incoraggiata dai telespettatori.

Delle tre ragazze ha ricevuto più critiche Salvatrice. La giovane è sembrata piuttosto arrabbiata con sua madre, in quanto ha più volte ribadito che una madre non può essere brava per 25 anni e poi mollare di punto in bianco il matrimonio. A nulla sono servite le spiegazioni della donna, nel cercare di far capire alle figlie che da tempo non stava più bene in quella situazione. Sui social all’indirizzo della donna sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà da parte degli utenti.

Ospiti della terza puntata: Gerry Scotti, Giulia Michelini e Marco Bocci

Dopo aver portato Al Bano e Romina Power [VIDEO]a C'è Posta per te, ‘Queen Mary’ questa volta ha portato negli studi Mediaset: Gerry Sotti, Giulia Michelini e Marco Bocci. I tre volti noti si sono resi protagonisti di due storie davvero emozionanti. Addirittura il giudice di Tu si que vales è scoppiato in lacrime nel ricordare suo padre.