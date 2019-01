Annuncio

Un posto al sole, torna con nuove appassionanti vicende che terranno incollati al televisore i fedeli telespettatori. Le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio, rivelano che Elena informerà Valerio della gravidanza, ma la reazione dell'uomo alla notizia, la ferirà molto. Intanto, Gaetano Prisco accuserà un malore e grazie a ciò otterrà i domiciliari. Diego e Beatrice si riavvicineranno e proveranno a ricostruire la loro storia. Infine, Anita e Vittorio vivranno un momento di passione proprio sotto gli occhi di Alex che ne rimarrà sconvolta.

Un posto al sole, Valerio ferisce Elena

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 all'8 febbraio rivelano che Valerio sarà messo a dura prova dalle richieste della sua ex Simona.

Come se non bastasse presto riceverà una notizia da Elena che lo sconvolgerà ancora di più. Nel frattempo Diego e Beatrice cercheranno di ricostruire la loro storia e riusciranno a fare piccoli passi in avanti nonostante alcune tensioni. Filippo scoprirà che presto una "catastrofe" si abbatterà su di loro. Elena finalmente informerà Valerio della gravidanza [VIDEO], ma rimarrà molto delusa dalla reazione dell'uomo alla notizia. Lui, intanto, farà di tutto affinché Simona non incontri Vera in prigione. Intanto, Rossella si preparerà a dare un esame piuttosto difficile mentre Diego, spronato da Beatrice, proverà a dare nuovamente una svolta alla sua carriera professionale. Ping si renderà conto che Serena e Filippo stanno cercando di evitare Renato a causa della sua eccessiva precisione e così passerà al contrattacco.

Prisco ottiene i domiciliari, Alex sconvolta

Valerio proverà in tutti i modi a tenere in piedi i pezzi della sua vita. Intanto, Alberto si preparerà ad affrontare un incontro importante di cui l'amico non era a conoscenza. Franco, costretto a dividersi tra il lavoro al garage e la palestra, si lascerà andare ai rimpianti per la vita da coach avuta prima che Prisco gliela togliesse. Alex che è stata costretta da Anita a diventare sua complice, incontrerà molte difficoltà a svolgere un ruolo da doppiogiochista e così vivrà un momento di debolezza. Vittorio, si rivolgerà nuovamente ad Alex per vendicarsi di Anita e riuscirà ad ottenere un risultato che non si aspettava. Intanto, si scoprirà in che modo Alberto ha a che fare con il passato di Simona mentre Elena, che riceverà l'appoggio di sua madre Marina, non saprà se portare avanti o meno la sua gravidanza. Gaetano Prisco avrà un malore [VIDEO] e le sue condizioni appariranno talmente critiche che i giudici saranno costretti a dargli gli arresti domiciliari.

Franco non prenderà affatto bene la notizia. Susanna tornerà per un po' a vivere dai suoi genitori ed il clima in casa sembrerà più sereno, tuttavia Giulia continuerà ad avere dubbi sul rapporto tra Adele e Manlio. Anita e Vittorio vivranno un momento di intensa passione sotto gli occhi di Alex che ne rimarrà sconvolta. In seguito la ragazza incontrerà nuovamente il Del Bue e si ritroverà a dover rispondere ad una domanda scomoda di Anita.