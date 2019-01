Annuncio

Nelle ultime ore si sta parlando di Sara Affi Fella, la tronista che ha preso in giro tutti per la sua relazione segreta con Nicola Panico ai tempi della sua permanenza a Uomini e donne. Quando la realtà è venuta a galla, ha ricevuto insulti e offese al punto tale da esser costretta a disattivare il suo vecchio profilo di Instagram. Dopo un periodo di assenza, ha deciso di tornare sui social e, in meno di 24 ore, ha ottenuto circa 55 mila followers. Ha finalmente trovato il coraggio di affrontare la faccenda, dunque, oltre a pubblicare dei post, ha approfittato di un'intervista rilasciata alla rivista Chi per dire la sua.

Non solo ha raccontato l'esperienza del trono, ma ha voluto fare un annuncio che riguarda il suo stato di Salute. In poche parole dovrà sottoporsi a un altro intervento delicato.

'Dovrò sottopormi a un altro intervento. Fate il tifo per me'

'La parola scusa l'ho usata tante di quelle volte che oggi non ho più scuse per dire scusa, ma è il minimo che posso fare dal momento che ho preso in giro tutti con il mio comportamento. Chiedo scusa a coloro che mi hanno dato la possibilità di sedere sul trono, ovvero a Maria De Filippi e a Raffaella Mennoia. Chiedo scusa a Luigi per averlo preso in giro e, soprattutto, chiedo scusa a me stessa per aver sprecato l'opportunità di trovare l'amore a Uomini e Donne. Ho tradito la fiducia di un programma dove alla base ci sono i sentimenti, in primis l'amore. Non riuscirò mai a perdonarmi'. Dopo alcune ore ha voluto rendere pubblica una notizia inerente al suo stato di salute per essere sostenuta moralmente. 'Ragazzi non sto bene fisicamente e mentalmente.

Il 17 del mese dovrò andare di nuovo sotto i ferri. Vi chiedo di sostenermi, senza menzionare il mio passato. Fate il tifo per me. Ho imparato dai miei errori [VIDEO], per favore non fossilizzatevi sul mio passato'.

'Se parlo io scateno una guerra'

Nell'intervista ha menzionato spesso l'ex fidanzato. Ha riferito che è sempre stato complice dei suoi piani, dunque anche lui ha delle colpe. Sara ha ammesso di aver avuto in diverse occasioni dei momenti di crisi tali da spingerla ad abbandonare il trono, ma Nicola le consigliava di continuare a recitare. La reazione del diretto interessato non si è fatta attendere: 'A tutto questo rispondo con il silenzio [VIDEO]. Sono stanco di dover parlare ancora di una cosa che non mi riguarda più'. Ci saranno nuovi sviluppi? Per scoprirlo non ci resta che attendere.