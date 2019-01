Annuncio

Nelle ultime ore Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani sono finiti al centro del Gossip. I due giovani si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e donne circa due anni fa, quando l'allora tronista scelse proprio la ragazza napoletana.

Purtroppo la loro storia d'amore è giunta al capolinea [VIDEO], con Ginevra che ha deciso di fare le valige e di tornare a Napoli dalla sua famiglia. Nel frattempo, il 33enne di origini campane ha voluto spendere delle parole in merito alla rottura con l'ormai ex fidanzata, pubblicando un lungo post sul suo profilo Instagram.

Dopo qualche ore è arrivata la risposta della ragazza, la quale ha fatto capire che Claudio ha omesso qualche dettaglio importante nel raccontare della fine della loro relazione, aggiungendo che ulteriori chiarimenti preferirà darglieli in privato.

Claudio dichiara che Ginevra l'ha lasciato con una semplice telefonata

Ai tempi del programma di Maria De Filippi, Claudio D'Angelo si concentrò soprattutto su due corteggiatrici, Ginevra Pisani e Sonia Lorenzini. Quest'ultima decise di andarsene ad un passo dalla scelta, mentre l'altra restò fino alla fine. A quel punto l'ex tronista residente a Riccione comprese che sarebbe stata proprio la modella napoletana la donna della sua vita. Nonostante la differenza d'eta, in questi due anni sono sempre andati d'accordo fino all'ultimo periodo, quando le cose tra loro si sono decisamente complicate fino all'addio.

A differenza di Ginevra, Claudio non ha spiegato cosa li abbia spinti a prendere questa decisione [VIDEO], preferendo soffermarsi su tutte le emozioni che gli ha donato questa storia d'amore: "Questo è uno dei momenti più difficili degli ultimi anni - ha scritto l'ex tronista su Instagram - Non starò qui a parlare di colpe, di mancanze, di responsabilità...

voglio portare rispetto fino all'ultimo. Per la prima volta avevo vicino a me una persona speciale con la quale fare tutto. Ad oggi però per te non è più così e me lo hai detto un mese fa con una semplice chiamata al telefono, dopo una vacanza per noi importante. Dio solo sa quanto ho lottato in queste ultime settimane - ha continuato D'Angelo - ho cercato di capire, di trovare dentro di me le risposte, mi hai visto piangere con i tuoi occhi più volte, ma davanti ad una persona che vuole andare niente conta più".

Nelle battute finali del suo intervento sul social network, l'imprenditore ha rivelato: "Sappi che nonostante tutto sarò sempre dalla tua parte perché chi ama non può odiare".

'Non voglio che un rapporto così importante diventi un brutto ricordo'

La risposta di Ginevra alle parole dell'ex fidanzato non si è fatta attendere: "Claudio come sempre sei molto bravo con le parole ed è per questo che la nostra storia è durata due anni, ho dato fede alle tue parole". Smentendo in parte le affermazioni di D'Angelo, la 21enne napoletana ha spiegato che le persone dovrebbero sapere che dopo ben 20 giorni l'ex tronista si è presentato a Napoli da lei solo per alcune ore e senza portarle nemmeno una rosa, aggiungendo: "E non dimentichiamo che prima di questo 'grande' gesto d'amore profondo, sono stata io a venire a Riccione per parlarti, per dirti le mie paure e le mie delusioni.

Lottare è un'altra cosa e io so che significa".

Dopo pochi minuti, il commento pubblicato al post di Claudio D'Angelo è sparito, ed è stata proprio Ginevra Pisani a spiegare che ciò è accaduto perché l'ex partner l'ha bloccata.