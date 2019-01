Annuncio

Stasera, su Real Time, andrà in onda la seconda puntata di Junior Bake Off Italia, lo spin off di Bake Off Italia [VIDEO] condotto da Katia Follesa. Settimana scorsa abbiamo conosciuto i dieci concorrenti che si stanno sfidando “dolcemente” sotto il tendone di Villa Bagatti Valsecchi e purtroppo due di loro hanno già dovuto abbandonare questo percorso; stiamo parlando di Alessandro e Chiara [VIDEO], mentre Samir ha conquistato il primo grembiule blu della stagione.

Anticipazioni seconda puntata

Nella puntata odierna, invece, la gara proseguirà con i piccoli pasticceri: Beatrice, Nicole, Sara G., Sara A., Rachele, Pietro, Antonio e Samir.

I giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, come di consueto, dovranno decidere il migliore e i due peggiori della puntata; appuntamento che sarà arricchito dalla presenza di due ospiti.

La prima sarà Benedetta Rossi, meglio conosciuta per il suo blog Fatto in casa da Benedetta. La blogger, ultimamente, è anche approdata su Real Time con il programma Fatto in casa per voi a Natale. Il secondo ospite sarà il compagno di vita di Katia Follesa, l’attore Angelo Pisani, che allieterà la gara dei bambini con la sua simpatia e allegria.

Per non perdervi nemmeno un dettaglio della puntata, seguite il racconto, dalle 21.10, qui su Blasting News.