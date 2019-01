Annuncio

Annuncio

Junior Bake Off Italia [VIDEO] è già arrivato alla semifinale e nella puntata di stasera, i sei mini pasticceri in gara, si contenderanno un posto nell’ambitissima finale di settimana prossima. Al timone della puntata ci sarà, come sempre, la simpaticissima Katia Follesa, mentre nel ruolo di giudici ritroveremo Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

Settimana scorsa, invece, ci siamo lasciati con la doppia eliminazione di Nicole e Sara G. [VIDEO], mentre Rachele è riuscita a conquistarsi il grembiule blu e un bonus di cui potrà usufruire durante l’appuntamento odierno.

Le anticipazioni della semifinale

Nella semifinale di stasera ritroveremo, come concorrenti: Antonio, Beatrice, Pietro, Samir, Sara A. e Rachele. Come sempre i mini pasticceri dovranno affrontare due prove, la creativa e la tecnica e quest’ultima sarà veramente particolare; infatti i concorrenti dovranno riproporre una ricetta del maestro Knam, ma non avranno la possibilità di leggere la ricetta.

Advertisement

Le istruzioni gli verranno fornite da sei piccoli bimbi (di età intorno ai 4 anni) che saranno in comunicazione con il maestro tramite telefono; in questo modo la ricetta sarà una sorta di telefono senza fili, che renderà la preparazione del dolce abbastanza complicata.

Se non volete perdervi nemmeno un dettaglio della semifinale, seguite il racconto qui su Blasting News.