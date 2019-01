Annuncio

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful ci comunicano che Hope perderà la sua bambina e per questo sarà inconsolabile. Nè Liam né Brooke, purtroppo, riusciranno ad aiutarla. Inoltre, secondo quanto ci rivelano le anticipazioni americane della soap Beautiful, si scoprirà che la piccola Beth non è morta. Ecco i dettagli.

Hope vuole risposte da Reese

Le anticipazioni statunitensi di Beautiful ci svelano che la giovane Logan dopo la morte della sua bambina si rinchiuderà in se stessa.

Taylor si offrirà di aiutarla consigliandole dei gruppi di incontro per superare meglio il lutto e Brooke ne sarà felice. La ragazza, però, non ascolterà alcun consiglio, anzi si recherà dal dottor Reese [VIDEO]e gli chiederà come sia stato possibile che la bambina sia morta durante il parto.

Ricordiamo che Hope nelle puntate già andate in onda in America (e che vedremo in Italia tra alcuni mesi) ha partorito sull'Isola di Catalina con il solo aiuto del dottor Reese. La ragazza ha perso poi conoscenza durante il travaglio e solo dopo il risveglio ha appreso il tragico destino della figlia.

Il medico è stato poi interrogato dai parenti della Logan, ai quali ha comunicato che la morte di Beth è avvenuta per un distacco della placenta. Il feto, purtroppo, per tale complicazione è rimasto senza ossigeno e nutrimento per troppo tempo. Tale giustificazione, però, non basterà alla giovane Logan tanto che deciderà di confrontarsi direttamente con Reese per chiedergli ulteriori dettagli.

Steffy incontra la bambina

Le anticipazioni di Beautiful [VIDEO] raccontano che mentre Hope deciderà di recarsi da Reese, Steffy incontrerà per la prima volta la bambina presentata a Taylor da Reese e da Flo: la piccola le entrerà subito nel cuore e lo stesso effetto farà anche a Liam, che avrà modo di conoscerla più in là.

Il ragazzo, poi, racconterà tutto ad Hope ma le anticipazioni non ci dicono come la donna prenderà tale notizia.

Intanto si scoprirà che Reese ha veramente scambiato la piccola Beth con la bambina morta della paziente che l'uomo aveva dimesso dalla clinica prima dell'arrivo della Logan. I telespettatori apprenderanno ciò perché il medico lo racconterà a Flo, la donna spacciatasi per la madre della bimba in cerca di adozione.

Ricordiamo che Steffy, nelle puntate appena andate in onda in America, non sa assolutamente che la bimba che le è entrata nel cuore è la figlia della sorellastra. La sua voglia di adottare una sorellina per la sua Kelly, infatti, nasce solo da desiderio di dare alla piccola una persona con la quale condividere un rapporto intimo e forte come nel passato lei lo ebbe con la sua defunta gemella. La donna avrebbe voluto che la figlia di Hope diventasse una sorella per la sua bambina, ma le tensioni con Taylor da parte della Logan la fecero poi protendere per un progetto alternativo. Si chiede quindi: Steffy alla fine adotterà la piccola Beth o Hope scoprirà prima che la sua bimba è in realtà viva?