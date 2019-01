Annuncio

Procede a gonfie vele la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi a tal punto che si sta già ipotizzando una possibile convivenza. Giulia ha trascorso le vacanze natalizie a Taranto, paese d'origine di Francesco, dove ha conosciuto amici, parenti e i posti dove è nato e cresciuto il suo fidanzato. La soubrettina Lisa Fusco che con loro ha diviso un pezzo del percorso all'interno del Grande Fratello Vip ha rivelato particolari intimi sulla coppia che le sono stati confessati dalla stessa Giulia.

A quanto pare sotto le lenzuola Francesco è "muy caliente, fin troppo". Esternazioni che hanno fatto indignare il popolo web che ha ritenuto troppo invadenti le affermazioni della Fusco, rea di non farsi gli affari propri.

La soubrettina si è difesa spiegando che la questione è nata da una discussione con la Salemi in cui affermava che Francesco lo vedeva poco passionale, parole che sono state smentite dalla Salemi. Intanto Francesco è al centro della bufera per un altro caso risalente allo scorso anno, all'epoca dell'Isola dei Famosi e del "canna gate". Come annunciato da Eva Henger, Francesco Monte l'ha querelata come aveva già più volte fatto intendere. L'anno scorso, difatti, l'ex attrice hard aveva confessato in diretta tv lasciando spiazzata la stessa conduttrice Alessia Marcuzzi che Monte aveva fumato e portato droga sull'Isola. Parole che hanno portato Francesco alla decisione di abbandonare il gioco e ritornare in Italia per difendersi.

Come se non bastasse il "canna-gate", Lisa Fusco è stata presa di mira sui social dai fan della coppia composta da Francesco Monte e Giulia Salemi.

La soubrettina nei giorni scorsi ha riportato alcuni particolari intimi sulla relazione tra Giulia Salemi e Francesco Monte. La Fusco dopo la serie di attacchi ha precisato che era una battuta e non una confidenza e ha aggiunto che ha semplicemente ripetuto le parole della Salemi dette in diretta (affermazioni che hanno inorgoglito Monte). Francesco in un'intervista al settimanale Nuovo ha parlato anche di una futura convivenza, ma non a breve in quanto è ancora troppo presto.

Eva Henger è stata querelata da Francesco Monte

Dopo un anno esatto dal "canna gate" è arrivata la querela, come già annunciato da Francesco Monte, all'ex attrice e concorrente dell'Isola dei Famosi, Eva Henger. Ieri a Domenica Live, Barbara D'Urso lo ha reso noto proprio davanti l'ex naufraga che la prossima settimana si recherà dai carabinieri a Roma per fornire delle testimonianze. L'ex attrice hard ha dichiarato di essere tranquilla e di non credere alle coincidenze. La Henger ha dei dubbi sulla tempistica, la notifica è arrivata proprio quando è ricominciata la nuova edizione del programma. Secondo Eva sarebbe tutto stato studiato a tavolino e promette alla D'Urso di tornare presto nel programma e dire tutta la verità a riguardo.