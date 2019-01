Annuncio

Non sono certo mancate le sorprese nella puntata del Trono Over di Uomini e donne di ieri 16 gennaio [VIDEO], nella quale ha fatto il suo ritorno niente meno che Riccardo Guarnieri. Dopo la partecipazione a Temptation Island e la successiva rottura con Ida Platano, il cavaliere era stato accusato di frequentare una dama estranea alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ma, stando a quanto trasmesso su Canale 5, quella storia non avrebbe dato i risultati sperati perché Riccardo è tornato in studio, nella speranza di incontrare l'anima gemella.

Ed infatti qualche incontro c'è già stato: l'uomo ha ammesso di avere visto sia Roberta che Cristina e di avere avuto dei contatti anche con Noel, anche se ha deciso di non andare oltre a causa della frequentazione di lei con Armando.

La prima impressione è stata positiva soprattutto nei confronti di Roberta, che Riccardo continuerà a vedere anche in futuro come confermano le anticipazioni della registrazione del 4 gennaio.

Uomini e donne anticipazioni: un buon inizio con Roberta

Nella puntata di Uomini e donne di ieri 17 gennaio, Roberto Guarnieri ha ammesso di essersi trovato molto bene con Roberta Di Padua fin dal primo incontro. Tra loro è nato qualche piccolo screzio a causa di una videochiamata notturna, ma non si è trattato di nulla di eccessivo, motivo per cui la coppia ha deciso di vedersi di nuovo per quella stessa sera. A dimostrazione di non essere un play-boy, come più volte è stato accusato da Tina, Riccardo ha quindi deciso di non ballare con Roberta e di invitare Pamela al centro dello studio.

Dopo quanto visto nell'ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over, in molti si sono chiesti se la frequentazione tra Guarnieri e la Di Padua sarà destinata a proseguire. E le anticipazioni relative alla registrazione del 4 gennaio sembrano proprio confermare questa direzione. Sarà la stessa dama, infatti, a confessare di avere rivisto il cavaliere [VIDEO] anche se tra loro non si potrà parlare di conoscenza esclusiva dato che lei ha incontrato anche Andrea e Stefano (scatenando l'indignazione di Pamela).

Le segnalazioni su Roberta e Riccardo

La relazione tra Roberta e Riccardo continua, come confermano le anticipazioni di Uomini e donne sulle prossime puntate in onda su Canale 5. Non solo, sulla coppia sono arrivate le segnalazioni di incontri effettuati a Bari e a Taranto, nel quale dama e cavaliere apparivano estremamente affiatati. Sulla questione, si è espresso anche Gianluca Scuotto, colui che è uscito con le ossa rotte da questa nuova amicizia. Il cavaliere ha voluto precisare che il bambino fotografato insieme a Roberta non è il figlio di lei, come qualcuno ha ipotizzato.

Ha aggiunto di non essere stato chiamato dalla redazione di Uomini e donne per partecipare alle ultime registrazioni, dato che lui aveva espresso il suo interesse esclusivo per Roberta e il desiderio di poterla riconquistare. A quando pare, però, la dama ha messo la parola fine al loro percorso di conoscenza e neppure la scena trash di lui in ginocchio è bastata per spingerla a cambiare idea.