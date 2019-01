Annuncio

Si torna a parlare dello scandalo che ha visti coinvolti i protagonisti de Il Mondo di Patty, la fortunata serie televisiva argentina che in queste settimane è stata al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni dell'attrice Thelma Fardin, la quale sostiene di essere stata violentata sul set da Juan Darthes. In queste ore, però, è arrivata la testimonianza a dir poco clamorosa della sorella di Thelma, la quale ha smentito le dichiarazioni dell'attrice, sostenendo che la confessione sulla violenza in realtà non sia vera. [VIDEO]

La sorella di Thelma del Mondo di Patty rivela: 'Non è stabile e mente spesso'

Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che qualche giorno fa la sorella di Thelma Fardin ha postato sui social un messaggio in cui si scagliava duramente nei confronti della sorella, dicendo che lei era praticamente sicura del fatto che Juan Darthes non l'abbia violentata.

'Dovete sapere che lei ha gravi problemi psichiatrici. Non è stabile e mente spesso', ha scritto Carla Lescano su Facebook.

E poi ancora ha rivelato che qualche tempo fa, Thelma la chiamò venti volte, minacciando il suicidio: insomma, secondo Carla non sarebbe la prima volta che l'attrice si inventerebbe una storia del genere.

Parole che ovviamente non sono passate inosservate, dato che la sorella di Thelma è stata subito intervistata da vari magazine e ha aggiunto che sul tema della violenza lei non vuole che le persone ci marcino, dato che in prima persona è stata vittima di abusi sessuali da parte del padre di Thelma, condannato poi a sette anni di reclusione. 'Non voglio che le persone mentano su questo tema', ha dichiarato la Lescano.

Dopo le pesanti accuse di violenza, Juan è scappato in Brasile

Va detto, però, che Thelma non è stata l'unica attrice [VIDEO] de Il mondo di Patty che in queste settimane ha puntato il dito nei confronti dell'attore, dato che anche altre protagoniste femminili si sono schierate contro di lui, sostenendo di aver subito molestie sul set della fiction.

Juan Darthes, dal suo canto, ha prima provato a difendersi sui social, scrivendo di non essere responsabile di quello che lo accusavano, dopodiché ha ammesso di voler passare per le vie legali e infine è scappato in Brasile.

In questo momento, infatti, l'attore si sarebbe rifugiato nel Paese sudamericano per evitare ripercussioni dal punto di vista legale e, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dai media, si starebbe 'arrangiando' facendo il cameriere in un ristorante.