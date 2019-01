Annuncio

Annuncio

Le conseguenze della crisi economica di Severo Santacruz saranno al centro delle trame delle prossime puntate de Il Segreto [VIDEO] in onda nelle prossime settimane. Severo, infatti, cadrà in rovina dopo aver compiuto degli investimenti sbagliati. Inoltre quei pochi risparmi gli utilizzerà per pagare gli operai, che invece rischiavano di essere licenziati.

Il Segreto, anticipazioni: Irene scopre che Severo è diventato povero

Dagli spoiler de Il Segreto, si apprende che Severo confesserà alla moglie di aver messo da parte una piccola somma di denaro che intende impiegare per aprire una nuova attività. [VIDEO] Severo, infatti, scoprirà da Meliton l'esistenza della vendita di alcuni terreni, denominati Las Laguna, ad un prezzo concorrenziale.

Il marito di Irene, a questo punto, chiederà a Saul Ortega di fare un sopralluogo, visto la sua laurea in agraria. Per tale ragione, il fidanzato di Julieta ed il padre di Carmelito penseranno di coltivare le terre con il riso se non scoprissero che alcuni abitanti della zona erano deceduti in seguito ad una misteriosa malattia.

Advertisement

Severo, a questo punto, recluterà una serie di operai, i quali però si rifiuteranno di lavorare per lui quando scopriranno le morti misteriose. Irene, intanto, capirà di dover aiutare economicamente il consorte finché la situazione di Las Laguna non sarà chiarita. Infatti, si convincerà ad accettare la proposta lavorativa di Anacleto Totana, sebbene si dimostri troppo galante nei suoi confronti. L'uomo addirittura si recherà da Adela per comunicarle di essere disposto a versare 100 pesetas per ogni articolo scritto dalla Campuzano.

Il Segreto: Anacleto truffa Irene

Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Anacleto inviterà Irene a scrivere degli articoli sugli usi e costumi di alcune città iberiche da poter raccogliere in un prestigioso libro.

Advertisement

I migliori video del giorno

Durante il colloquio, Anacleto le comunicherà che gli articoli saranno firmati esclusivamente da lui. La signora Santacruz, a questo punto, resterà allibita da tale imbroglio, ma il don giovanni le proporrà un consistente aumento.

Saul e Severo, nel frattempo, scopriranno che si è formato uno strato di arsenico in modo naturale sulle terre. Per questo motivo l'Ortega e il latifondista escluderanno l'ipotesi di essere stati sabotati. Peccato che i problemi siano solo che all'inizio, tanto da mettere a repentaglio le vite di Severo e della sua stessa moglie. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.