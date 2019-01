Annuncio

La stagione di Beautiful è arrivata ad un momento cruciale, dopo il ricatto di Bill a Liam e a Steffy. La donna sta infatti per cedere a Bill in cambio del silenzio che può salvare la madre, mentre Liam è pronto a traslocare.

Il bambino di Steffy e Liam non ha la spina bifida

Nelle puntate che vedremo in onda dal 2 al 8 febbraio, vivremo momenti molto emozionanti [VIDEO]. Primo fra tutti vedremo Steffy recarsi a fare una ecografia di controllo, perchè vi è il sospetto che il bimbo possa avere una grave malformazione alla colonna vertebrale, chiamata spina bifida.

Steffy decide quindi di chiedere a Liam di accompagnarla a questo importante appuntamento, e lo sorprende mentre sta parlando con Hope che cerca di convincerlo a costruire un futuro insieme.

Liam accetta di accompagnare la donna alla visita medica, e qui l'ecografia smentisce che il piccolo possa avere una malformazione: la notizia riempe i futuri genitori di gioia e il sentimento condiviso rischia di riavvicinarli. Nel frattempo Hope è a casa preoccupata che la situazione medica di Steffy possa effettivamente riportarla nelle braccia di Liam.

Steffy e Liam firmano i documenti per annullare il matrimonio

Steffy è ormai decisa ad annullare il proprio matrimonio con Liam, specie per evitare che sua madre Taylor, vera autrice dell'attentato a Bill, venga incriminata e finisca in prigione. Intanto Hope vorrebbe cercare di convincere [VIDEO] Liam a trasferirsi all'interno della casetta che si trova nella proprietà di Brooke e decide di dichiarasi, confessando all'uomo che è innamorata di lui.

Nel frattempo Ridge nutre molti dubbi sui reali sentimenti e sulle intenzioni di Hope e spiega a Brooke di ritenere che in realtà la donna voglia solo approfittarsi della situazione per conquistare Liam, allontanandolo da Steffy. I suoi sospetti vengono presto alimentati da una conversazione captata per errore tra Hope e Brooke, durante la quale parlano male di Steffy: Ridge non riesce a trattenersi ed interviene, facendo notare alle due che questo comportamento non è corretto nei confronti di Liam.

Nonostante tutto Liam si trasferisce all'interno della proprietà di Brooke, trovandosi subito a proprio agio. Steffy va a trovare sua madre Taylor e le confessa di sperare che lei e Liam possano riconciliarsi, magari già prima della nascita del loro bambino. Non sembra esserci pace neanche per Ridge, che è sempre più preso dai propri pensieri e incupito. Eric lo nota e decide di affrontare l'uomo, facendoglielo notare visto che a causa dei suoi problemi sta trascurando anche il lavoro.