Alla vigilia del ritorno sugli schermi del Medical-Drama Grey's Anatomy, la protagonista della serie torna a parlare del suo futuro come interprete della dottoressa Meredith Grey.Il telefilm, giunto alla quindicesima stagione, è pronto a battere il record che Shonda Rhimes si era prefissato da anni: superare, in numero di episodi, E.R. - Medici in prima linea. Il sogno della creatrice di Grey's Anatomy [VIDEO]è alle porte: con la 15x15, infatti, il telefilm raggiungerà l'incredibile cifra di 331 episodi totali battendo così il diretto concorrente.E' dunque arrivato il momento di fare dei bilanci e capire cosa succederà dopo la fine della sedicesima stagione, quando il contratto della protagonista scadrà.

'Continuo a ripetere di esser pronta a lasciare Grey's Anatomy, ma non succede mai'

Sul tema è intervenuta proprio la diretta interessata. Ellen Pompeo ha rilasciato, proprio in queste ore, un'intervista al sito web "TvLine" in cui parla dei grandi successi ottenuti dalla serie e soprattutto del suo futuro:"Continuo a ripetere, da molti anni, di essere pronta a lasciar andare Meredith Grey e Grey's Anatomy prima che gli ascolti crollino, ma il responso del pubblico è sempre favorevole.

In realtà lo share subisce un leggero calo di stagione in stagione, ma siamo ancora lo show di punta della ABC, il primo in termini di ascolti. Tutto ciò è semplicemente incredibile per me, per tutto il cast e per la produzione. E' fantastico fare parte di una serie che continua ad avere questi numeri, nonostante la concorrenza di svariati telefilm di successo. Adoro lavorare qui, il clima che si respira è fantastico. Per quanto - sarò sincera - la prospettiva di intraprendere nuove strade mi stuzzica parecchio, la verità è che ho tre figli e questo mi spinge a cercare stabilità: non ho voglia di lasciare tutto questo per viaggiare. L'idea di una vita nomade, costretta negli hotel, non mi attira e la ABC non fa altro che rafforzare la mia convinzione proponendomi offerte irrifiutabili."

'Grey's Anatomy offre lavoro ad una quantità enorme di persone'

Tuttavia non è solo il grande affetto del pubblico e le proposte milionarie del network che spingono Ellen Pompeo [VIDEO]a voler proseguire la sua avventura nei panni della dottoressa Meredith Grey.

Ecco cosa ha dichiarato:" Non voglio mentire: Grey's Anatomy offre lavoro ad una quantità enorme di persone. Questo aspetto influisce molto sulle mie scelte. A Los Angeles non ci sono molte serie che assicurano, con 24 episodi a stagione, ben 10 mesi di lavoro. Se dovessi andar via nessuno della produzione avrebbe assicurata questa possibilità."Ottime motivazioni, dunque, quelle di cui Ellen Pompeo si avvale ma basteranno per convincerla a rinnovare ulteriormente? Attualmente l'attrice non è sicura di ciò che accadrà:"Per il momento ho un contratto che mi vincola fino alla sedicesima stagione. Il futuro dopo la scadenza? Al momento non ho le idee chiare e vivo giorno per giorno."