Dopo sette lunghi anni di intensissimo lavoro, il 21 ed il 22 gennaio su Canale 5 andrà in onda in prima serata la serie evento Adrian che racconterà la vita di Adriano Celentano. La Serie TV è stata curata in ogni dettaglio dallo stesso Celentano insieme a nomi di spicco come quello del fumettista Manara. Detto ciò, ecco la trama.

Adrian: il kolossal d'animazione ideato e diretto da Celentano

Adrian, la serie tv d'animazione diretta ed ideata dal "molleggiato" andrà in onda in prima serata su Canale 5 [VIDEO] lunedì e martedì prossimo.

Ad essa hanno contribuito Nicola Piovani per le musiche originali, Vincenzo Cerami (scomparso purtroppo nel 2013) per la supervisione dei testi e Milo Manara per i disegni e l'iconografia.

Il meccanismo di visione sarà davvero particolare in quanto ogni serata sarà introdotta da uno spettacolo in diretta dal Teatro Campoy di Verona. Non si sa se il "molleggiato" parteciperà fin dalla prima puntata ma quel che è certo è che vedremo Celentano in una veste totalmente nuova. Canale 5 al momento ha lanciato il trailer nel quale si vede Celentano dietro una cinepresa che fa delle smorfie e canta. Compare poi sullo schermo Adrian in una città distrutta ed invasa da elicotteri e fiamme. Si scorge poi un cartello nel quale c'è scritto purtroppo: "Italia nuova terra di fuochi".

Trama della serie animata

Il protagonista della serie tv [VIDEO] animata sarà Adrian un uomo italiano di circa 1,77 di altezza con occhi castani, bocca ripida e sguardo attento. La storia si svilupperà in nove puntate e sarà ambientata in un prossimo futuro dove a dominare il mondo ci sarà una vile dittatura che costringerà la popolazione ad adeguarsi senza fiatare.

Essa, però verrà combattuta da Adrian che sarà un semplice orologiaio ma con dei forti ideali di giustizia e di libertà. Nelle serie televisiva, quindi, ci saranno tutti i temi più cari al "molleggiato": dall'ambiente al consumismo fino ad arrivare alla violenza sulle donne.

Nel serie di animazione, inoltre, si racconterà anche del suo amore con Claudia Mori ed il tutto sarà accompagnato da tanta musica. Non solo quella del premio Oscar Nicola Piovani ma anche le canzoni più importanti del repertorio di Celentano. Apprendiamo che tutti i brani di Adrian si potranno acquistare su tutte le piattaforme online musicali e nei negozi a partire dal 25 gennaio in quanto uscirà un doppio cd. Tale evento segnerà il ritorno di Celentano in televisione dopo il recente duetto con Marco Mengoni. Infine sul palco del teatro veronese, insieme al "molleggiato", sono attesi anche numerosi ospiti tra cui Michelle Hunziker.