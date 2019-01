Annuncio

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore, durante un’intervista rilasciata al Settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini ha trattato un argomento che gli sta molto a cuore, ovvero il futuro di suo figlio Nathan Falco.

Il figlio nato a marzo del 2010 dalla relazione con Elisabetta Gregoraci vive a Monte Carlo insieme ai suoi genitori: nonostante la separazione, in famiglia sembra che sia tornato l’equilibrio sia con l’ex moglie che con lo stesso Nathan.

Briatore: “Nathan lavorerà con me dopo gli studi”

Flavio Briatore ha le idee ben chiare sulla carriera lavorativa del figlio Nathan, durante l’intervista ha dichiarato: “Nathan dopo aver frequentato il collegio dalle suore in Svizzera, lavorerà con me.

Non resterà mica per sempre a Monte Carlo a fare la bella vita”.

Briatore sembra aver già scelto il futuro di suo figlio: “Perché dovrebbe scegliere di studiare all’università? Non vedo un motivo valido per questa scelta. Sarò io che lo formerò e non serve per forza avere la laurea per poter fare tutto ciò che ho costruito. Nathan sa che avrà una grande responsabilità.”

Aggiunge: “Svolgerà nella mia azienda un lavoro del tutto meritocratico. Se lavorerà bene guadagnerà bene se invece non svolgerà bene il suo lavoro sarà fuori. Questa è la meritocrazia.”

Infine parla del suo rapporto con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci: “Siamo dei genitori che seppure non stanno più insieme come coppia seguono il figlio e sono focalizzati su di lui per poterlo crescere ed educare nel modo migliore”.

Cosa ne pensa la Gregoraci dell'ex marito

Oramai è trascorso più di un anno da quando Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più una coppia ufficiale, tanti mesi di lontananza dunque serviti per poter migliorare il loro rapporto.

La show girl calabrese e l’imprenditore provano adesso un affetto reciproco oltre ovviamente a condividere l’amore per il piccolo Nathan che ha 8 anni.

Nonostante le numerose critiche e pettegolezzi ricevuti in passato per la differenza di età tra i due, la loro love story è durata più di dieci anni: durante l’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini, al settimanale "Chi", Elisabetta Gregoraci ha ripercorso tutta la loro storia d'amore rivelando che per lei Flavio rimane una parte importante della sua vita che non potrà mai rinnegare: “La storia con Flavio Briatore è stato un capitolo importante della mia vita durato 12 anni e consolidato dalla nascita di Narthan, che amiamo molto entrambi”.