Scoppia la bufera su alcune dichiarazioni di Fedez rilasciate in una recente intervista, dove ha ammesso di apprezzare il coraggio di Vittorio Feltri, il famoso giornalista che spesso vediamo in televisione, dove usa termini decisamente molto forti e talvolta espressioni fin troppo colorite che non passano inosservate e che scatenano reazioni negative, soprattutto da parte del mondo omosessuale. [VIDEO]

La polemica sulle frasi di Fedez riguardanti Vittorio Feltri

Nel dettaglio, nel corso dell'intervista rilasciata in questi giorni al settimanale Vanity Fair, Fedez ha dichiarato che apprezza molto Vittorio Feltri, che considera un uomo libero, il quale riuscirebbe ad utilizzare al meglio il suo modo di esprimersi così 'politicamente scorretto', senza neppur essere linciato dal punto di vista mediatico.

Il cantante, pur ammettendo di non essere d'accordo con quello che Vittorio Feltri va dicendo in tv e sui giornali, ha ribadito di apprezzare il suo coraggio nel dare del 'froc..' oppure del 'neg..' a chi vuole, senza per questo farsi fin tanti problemi.

Affermazioni che tuttavia non sono piaciute per niente ai fan dello stesso Fedez, i quali sui social hanno duramente criticato questa sua intervista. 'Fedez confonde l'arroganza e la strafottenza di Feltri con il coraggio', scrivono gli utenti su Twitter.

L'attacco contro i Ferragnez da parte di Roberto D'Agostino

Ma questa non è l'unica polemica di queste ore che ruota intorno a Fedez e anche intorno a sua moglie Chiara Ferragni. In settimana, infatti, la mamma della Ferragni, Marina Di Guardo, è stata ospite in televisione a La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti e ha avuto un accesso diverbio in studio con Roberto D'Agostino.

La scrittrice, infatti, sosteneva che sua figlia e Fedez [VIDEO]trasmettano dei valori positive alle persone che li seguono sui social, scatenando però la reazione negativa di D'Agostino che subito ha ribattuto nei confronti della donna, dicendo che in realtà questa non sarebbe la realtà dei fatti e aggiungendo che la Ferragni non sa fare niente e che sarebbe addirittura una 'nullità'.

Parole che non sono piaciute per niente a Marina Di Guardo, la quale subito ha difeso sua figlia e anche Fedez, affermando che la Ferragni rappresenta un prototipo di donna che ha saputo costruirsi da sola e quindi per questo motivo sarebbe anche un buon esempio da seguire per tutte le persone che la seguono sui social e sul web.