E' una stagione d'oro per Mara Venier, che al suo ritorno in Rai, dopo la fortunatissima esperienza a Canale 5 nel programma Tu Si Que Vales, ha fatto rinascere domenica in, ossia il programma che l'ha consacrata come signora della domenica. Si tratta della decima conduzione per la presentatrice veneta prevalendo per nove volte a quattro sul competitor Domenica Live, su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso che dalla prima puntata del 2019 si è ufficialmente spostata dalle 14:00 alle 17:20 evitando, di fatto, il confronto diretto con il programma domenicale di Rai 1 [VIDEO].

Quando le due trasmissioni del dì di festa andavano in onda contemporaneamente, non sono mancate sui social provocazioni da entrambe le parti, con Barbara D'Urso che affermava di vincere sulla concorrenza anche quando in realtà aveva perso e con la Venier a mettere "mi piace" ai post degli utenti contro la conduttrice napoletana.

Oggi, in una trasmissione radiofonica, la "zia d'Italia" ha parlato del successo di Domenica in che dopo aver vinto i confronti con Domenica Live sta prevalendo, con un margine più ampio, anche contro le soap Beautiful, Una Vita ed Il Segreto ed ha chiarito sull'amicizia con la D'Urso.

Il successo di Domenica in ed il suo futuro

Domenica in, dopo i tanti flop degli scorsi anni, è tornata a fare buoni ascolti grazie al ritorno alla conduzione di Mara Venier, voluta da Angelo Teodoli che, fino a pochi mesi fa, era il direttore di Rai 1. Nella trasmissione radiofonica "Un Giorno da Pecora", l'ex giurata di Tu Si Que Vales, si è espressa in merito: "Non pensavo che la Rai mi avrebbe richiamato. Questa per me rappresentava una rivincita, soprattutto con me stessa. Mi avevano allontanata dicendomi chiaramente che ero da rottamare".

La signora delle domeniche di Rai 1 ha inoltre dedicato all'allora direttore della prima rete, Giancarlo Leone, il successo del suo programma: "Mi avevano allontanata dicendomi chiaramente che ero da rottamare. Che io ero ormai vecchia... Il direttore di rete di allora mi disse: Domenica in non si fa più, ci vediamo tra una settimana. E non l’ho mai più visto.".

La domanda che in molti si faranno e che i conduttori del programma di Rai Radio 1, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro non hanno esitato a fare, è se Mara Venier condurrà anche l'anno prossimo il programma della domenica di Rai 1 e lei ha risposto di non saperne nulla e di avere un solo anno di contratto con la Rai.

Il rapporto con Barbara D'Urso

Mara Venier, fino a pochi mesi fa, è sempre stata amica di Barbara D'Urso, dopodiché sono aumentate le provocazioni tra loro due sui social, in particolare su Instagram dove è intervenuto spesso anche il marito Nicola Carraro per difendere la bionda presentatrice veneta. La Venier, pertanto, ha voluto precisare la cosa "Barbara è bravissima, la numero 1, ho una grande stima di lei" ed ha aggiunto "Barbara, vieni ospite da me, e poi verrò io da te.

Sarebbe carino uno scambio, faccio questa proposta: tra donne bisogna esser solidali." Mara Venier, dunque, smentisce categoricamente le inimicizie nei confronti dell'attrice di Dottoressa Giò [VIDEO].