Ieri sera c'è stata la prima puntata de "L'Isola Dei Famosi [VIDEO]", condotto da Alessia Marcuzzi [VIDEO]. Quest'anno ci saranno anche due opinioniste speciali: Alba D'Eusanio e Alba Parietti. L'inviato sull'Isola è Filippo Nardi. Il primo gruppo a giungere in Honduras è composto da Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Taylor Mega e Alvin. Poi arrivano l'ex gieffina Marina La Rosa, l'ex calciatore Ghezzal, Aaron Nielsen e le sorelle Mihajlovic. Il terzo gruppo ad approdare sull'Isola, in zattera, è composto da Paolo Brosio, Sarah Altobello e Demetra Hampton.

Assente Jo Squillo, per motivi familiari. Gli ultimi concorrenti ad arrivare sono Kaspar Capparoni, Luca Vismara e Youma Diakite.

Il tema di quest'anno è il mondo dei pirati

Appena arrivati sull'Isola, il gruppo viene diviso tra quattro pirati, che godranno di diversi benefici e comodità, e la ciurma.

La conduttrice comunica ai naufraghi che in questa edizione dovranno vivere in un mondo fatto da regole molto dure. Non è un caso che, ai naufraghi che approdano in Honduras, venga data subito una prima prova, senza nemmeno concedere loro il tempo di riprendersi ed ambientarsi. Purtroppo non riescono a vincere il primo premio ma soltanto un premio di consolazione.

Il gruppo dei pirati, la cui leader è Marina La Rosa, scelta perchè votata come "la più antipatica", può disporre di quattro galeotti: Giorgia, Alice, John e Yuri. I ragazzi sono "schiavi" a totale disposizione del gruppo per svolgere i lavori più pesanti e possono essere liberati dal recinto in cui si trovano solo per tre ore al giorno a discrezione della leader. Ma Marina non è a proprio agio con questa trovata della produzione.

L'ex concorrente del GF dice da subito che non è capace di dare ordini.

Il gruppo della ciurma non ha vita facile

Mentre il gruppo dei pirati può permettersi di rilassarsi, il gruppo della ciurma deve guadagnarsi duramente cibo e fuoco. Per ottenere quotidianamente il riso, dovranno spingere una ruota di legno davvero pesante. Inoltre saranno i pirati a prendere in consegna il riso ottenuto e dividerlo tra i due gruppi. Per fortuna la prova per ottenere il fuoco viene superata dai tre concorrenti Paolo Brosio, Marco Maddaloni e Sarah Altobello.

Alla fine della puntata arrivano anche le prime nomination, che strappano i primi malumori. Viene nominata Demetra, che non la prende bene e piange. Poi viene nominato Kaspar. Marina La Rosa, in qualità di leader, nomina anche Taylor Mega.