Annuncio

Annuncio

Tra pochi giorni avrà inizio il 69° Festival della Canzone Italiana a Sanremo [VIDEO]. Non c’è stato ancora modo di ascoltare i brani dei 24 artisti in gara, che già si fanno pronostici sul vincitore. Il bookmaker Snai ha quotato ogni singolo cantante in lizza per la vittoria, anche se la cerchia dei papabili si restringe a pochi, peraltro tutti molto giovani. Il principale favorito, secondo le quote dell’agenzia di scommesse, è Ultimo. Il cantautore romano, all’anagrafe Niccolò Moriconi, si esibirà sul palco dell’Ariston con la canzone “I tuoi particolari”.

Dopo il successo dell’anno scorso tra le Nuove Proposte con il brano “Il ballo delle incertezze”, per il ventitreenne si prospetta un’edizione tra i Big da favorito. La sua vittoria è pagata 2,50 la posta giocata.

Advertisement

Vincitore di Sanremo 2019: secondo Snai sarà Under 30

Ad insidiare Ultimo troviamo Irama. Coetaneo del primo, sarà in gara con la canzone “La ragazza col cuore di latta”. Nel 2015 ha vinto Sanremo Giovani con il brano “Cosa resterà” e dopo tre anni ritornerà sul palco dell’Ariston per puntare al successo tra i Big. Nel 2018 si è fatto notare al grande pubblico partecipando e vincendo il talent show Amici di Maria De Filippi, adesso punterà più in alto. Il successo per Filippo Maria Fanti, questo il suo vero nome, è quotato 4,00. Snai inserisce al terzo posto Il Volo. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sarà in gara con la canzone “Musica che resta”. Nel 2015 furono loro a trionfare in quel di Sanremo con il brano “Grande amore”. I due tenori e il baritono punteranno al bis in questo 69° Festival della Canzone Italiana [VIDEO].

Advertisement

I migliori video del giorno

La vittoria è quotata 6,00.

Sanremo 2019: Anna Tatangelo tra i sicuri sconfitti

Non ci sono soltanto favoriti, ma anche i probabili sconfitti, considerando che per alcuni artisti le quote lasciano poche chance di vittoria a Sanremo. Tra questi figura Anna Tatangelo, la cui vittoria è quotata a 50. Oltre a lei, sembra esserci poca speranza per Achille Lauro, che porterà un po’ di rock sul palco dell’Ariston nonostante sia un rapper. Oltre a lui anche il gruppo indie-pop degli Ex-otago, che sarà in gara con il brano “Solo una canzone”, è quotato a 50. Snai permette di scommettere anche sulla categoria del vincitore. Secondo le quote sarà un uomo (1,35), mentre la vittoria di una donna è pagata molto di più (8,00), addirittura quasi il doppio rispetto a quella di un gruppo musicale (4,50).