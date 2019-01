Annuncio

Tra meno di un mese tornerà il Festival di Sanremo 2019 che sarà presentato nuovamente da Claudio Baglioni dal 5 al 9 febbraio su Rai 1. Ricordiamo che nel 2018 hanno trionfato Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone "Non mi avete fatto niente" che prima fu sospesa per plagio e poi riammessa. Detto ciò ci si chiede chi vincerà il Festival della Canzone Italiana quest'anno: ecco i concorrenti in gara, chi affiancherà Baglioni ed i toto-ospiti.

Cantanti in gara Sanremo 2019

Parteciperanno a Sanremo un totale di 24 cantanti, [VIDEO] due dei quali hanno vinto Sanremo Giovani andato in onda sulla Rai a dicembre.

Parliamo di Einar classe 1995 e terzo classificato dell'ultima edizione del talent Show di Maria De Filippi "Amici" e di Mahmood classe 1992. Quest'ultimo ha partecipato a diciassette anni ad X Factor ma fu eliminato.

Ci sarà poi Federica Carta in duetto con Shade, uno dei rapper italiani più promettenti e Patty Pravo insieme Briga, cantautore italiano divenuto famoso grazie alla quattordicesima edizione del talent Amici. E ancora ci sarà il gruppo dei Negrita e tornerà Daniele Silvestri. Ci saranno inoltre gli Ex Otago, il gruppo musicale indie pop formatosi nel 2002 a Genova nonché Achille Lauro, altro rapper italiano di ventotto anni.

Torneranno Arisa, Francesco Renga e ci saranno anche gli Boomdabash, il gruppo reggae di origine salentina. Saliranno inoltre sul palco dell'Ariston Enrico Nigiotti (musicista e cantautore italiano), Nino D'Angelo insieme al rapper Livio Cori e Paola Turci. E ancora, al Festival di Sanremo 2019, parteciperanno Simone Cristicchi, il gruppo rock degli Zen Circus ed Anna Tatangelo.

Ci saranno, poi, Loredana Bertè, Irama (il vincitore della diciassettesima edizione di Amici della De Filippi), Ultimo, Nek e Motta, il polistrumentista e cantautore italiano. Infine tornerà Il Volo e ci sarà il rapper Ghemon.

Co-conduttori Sanremo 2019

Sul palco del Teatro Ariston insieme a Claudio Baglioni ci saranno i comici Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Per quanto concerne gli ospiti famosi, Baglioni ha comunicato che ci sarà sicuramente Andrea Bocelli che canterà insieme al figlio, Giorgia ed Elisa. Saliranno sul palco anche Fabio Rovazzi e Pippo Baudo, i conduttori di dicembre 2018 di Sanremo Giovani [VIDEO]. Si spera, ma non è stata confermata, la presenza di Ed Sheeran, il cantante britannico che ha collaborato anche con Bocelli nell'ultimo album di inediti "Si" che si è piazzato fin da subito al primo posto in classifica degli album più venduti in America.