Sembra non esserci pace per Sara Affi Fella. [VIDEO] Era salita alla ribalta delle cronache di gossip per avere mentito e preso in giro la redazione fingendo di essere single durante il trono del famosissimo dating show Uomini e donne, mentre in realtà, stava ancora con l'ex ragazzo Nicola Panico. Dopo le aspre polemiche che l'avevano travolta, abbiamo assistito ad un silenzio durato mesi ed interrotto solo ieri con l'intervista rilasciata a ''Chi''. Ma non è finita qua, perché oggi una fonte anonima ha raccontato di Sara Affi Fella e di un nuovo scandalo che la riguarda.

Secondo la fonte che non si è ancora palesata, Durante la sua ultima relazione, Sara tradiva Parigini con il suo ex ragazzo Nicola Panico.

Altro scandalo Sara Affi Fella, tradiva Vittorio Parigini con Nicola Panico

Il sito Fanpage ha raccolto la confessione anonima di qualcuno ben informato sulle avventure di Sara [VIDEO], che ha dichiarato: ''Sara e Nicola si rivedono da 2 mesi almeno e lei stava ancora con Vittorio, ha fatto 500 telefonate a Nicola e non è affatto vero che sia stato Nicola a suggerire a Sara di proseguire il trono di Uomini e Donne prendendo in giro tutti.

Questo perché Sara ieri ha rilasciato un'intervista in cui scarica le colpe all'indirizzo di Nicola Panico accusandolo di averla convinta a proseguire il percorso a Uomini e Donne, nonostante fosse già impegnata".

Sara si confessa: ''Chiedo pietà a tutti, ora basta''

La ragazza ha raccontato i momenti difficili vissuti in quest'ultimo periodo della sua vita ed ha ammesso tutte le mosse che ha messo in atto per fare ''business'' sfruttando la popolarità che il programma di Canale 5 offre: “Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, non ho avuto la forza per dirlo alla redazione''. Ha poi proseguito la sua confessione raccontando di avere detto più volte al suo ex ragazzo, di voler chiudere l'esperienza nel trono trovando le resistenze di quest'ultimo che, secondo lei, intravedeva in Uomini e Donne, una grossa opportunità professionale.

Questo racconto è stato rispedito al mittente dalla fonte anonima, la quale ha aggiunto che Panico si sarebbe fatto una grossa risata nel leggere le dichiarazioni di Sara Affi Fella.

L'ultimo dettaglio dell'intervista ha riguardato una malattia che ha colpito Sara in quest'ultimo periodo. La ragazza soffrirebbe di anoressia e sarebbe in cura da uno psicologo.