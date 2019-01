Annuncio

Dopo la rottura con Ida Platano, Riccardo Guarnieri sembra pronto a voltare pagina con una nuova dama, conosciuta proprio al trono over di Uomini e donne. Le segnalazioni giunte dagli utenti del sito 'Isaechia', riferiscono degli avvistamenti di Riccardo e Roberta Di Padua a Taranto, in atteggiamenti che sembra non lascino adito a dubbi. Sembra quindi che dopo la rottura con la ex fidanzata, Riccardo stia cominciando una nuova frequentazione di cui, probabilmente, sapremo di più nelle prossime registrazioni del trono over.

Uomini e donne, Riccardo pronto a conoscere nuove dame dopo l'addio a Ida

Riccardo Guarnieri è stato sicuramente uno dei protagonisti della scorsa stagione del trono over dove, come tutti ricorderanno, ha conosciuto Ida con la quale aveva poi deciso di uscire dal programma iniziando una relazione al di fuori dagli studi televisivi.

I due, tra alti e bassi, hanno proseguito per diversi mesi la loro storia d'amore, messa alla prova anche con la partecipazione della coppia a Temptation Island [VIDEO]. Tra i due i momenti di crisi non sono mai mancati, sino ad arrivare alla rottura definitiva comunicata da entrambi nel corso di un'ospitata a Uomini e donne lo scorso novembre. In tale occasione, Riccardo si era detto pronto a fare la conoscenza di nuove dame, mentre la ex Ida non ha mai nascosto di provare ancora dei forti sentimenti per il cavaliere tarantino.

U&D trono over, Riccardo sempre più vicino a Roberta

Attraverso alcune segnalazioni riportate dagli utenti del sito 'Isaechia', veniamo a sapere che Riccardo sembra aver realmente voltato pagina, dato che è stato avvistato più volte in compagnia di Roberta del trono over [VIDEO].

I due sembra si siano lasciati andare ad atteggiamenti piuttosto intimi, segno che la loro conoscenza sta procedendo per il meglio. Al momento non si hanno ulteriori notizie e dovremo attendere le prossime registrazioni del trono over di Uomini e donne per conoscere ulteriori dettagli. Sta di fatto che anche Roberta, dopo la fine della frequentazione turbolenta con Gianluca, ha deciso di frequentare altre persone e da quanto ci riportano le indiscrezioni sembra aver trovato in Riccardo ciò che cercava.

Indiscrezioni che, comunque, dovrebbero trovare conferma nella prossima registrazione del trono over di Uomini e donne, dove scopriremo non solo le novità tra Roberta e Riccardo, ma anche su tutti gli altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi.