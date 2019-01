Annuncio

Qualche ora fa una delle coppie più amate del mondo di Uomini e Donne [VIDEO] ha stupito tutti, annunciando sui social la data delle loro nozze. Stiamo parlando di Clarissa Marchese e Federico Gregucci che dopo più di due anni di fidanzamento hanno rivelato a tutti i loro fans che convoleranno a giuste nozze il 30 maggio del 2019.

L'annuncio di Clarissa e Federico su Instagram

Nel dettaglio, vi segnaliamo che qualche ora fa l'ex tronista Clarissa Marchese ha annunciato su Instagram che convolerà a giuste nozze con il suo fidanzato, Federico Gregucci, il 30 maggio di quest'anno.

La coppia ha fatto l'annuncio attraverso i loro account Instagram, dove hanno postato entrambi la stessa foto accompagnata da un lungo messaggio in cui entrambi commentavano con emozione il momento rappresentato nella foto e la scelta di sposarsi in tale data.

La foto scelta per l'annuncia è un'immagine che li ritrae nel giorno della loro scelta a Uomini e Donne [VIDEO], data in cui è nata ufficialmente la loro relazione. Da allora, infatti, sono trascorsi più di due anni, in cui Clarissa e Federico hanno costruito passo dopo passo la loro relazione, fino a portarli a trasferirsi insieme a Miami per lavoro e ad annunciare a tutti di essersi fidanzati ufficialmente la scorsa primavera. Da allora, i loro fans sono rimasti in attesa di sapere quale sarebbe stata la data scelta dalla coppia per le loro nozze, attesa durata fino a poche ore fa quando il mistero è stato finalmente svelato dalla coppia stessa nelle modalità citate precedentemente.

La location del matrimonio e il matrimonio di un'altra coppia di Uomini e Donne

Va detto che qualche ora fa Clarissa e Federico non hanno soltanto rivelato la data del loro matrimonio ma anche la location in cui avrà luogo il prossimo 30 maggio 2019.

La coppia, infatti, ha annunciato che il matrimonio sarà celebrato e festeggiato a Caserta, location molto utilizzata e ambita nell'ambiente vip. A dire il vero, la rivelazione della coppia di celebrare le nozze a Caserta ha stupito un po' tutti, dato che in precedenza Clarissa aveva più volte affermato di voler celebrare le nozze nella sua terra natia, la Sicilia.

Vi ricordiamo che Clarissa e Federico non saranno l'unica coppia formatasi a Uomini e donne a convolare a giuste nozze quest'anno, dato che anche il matrimonio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dovrebbe essere celebrato entro la prossima estate anche se ancora la coppia non ha annunciato nulla al riguardo.