Sono state ore di grande attesa per gli amici e familiari di Francesco Chiofalo, oltre che per i tantissimi fan che non gli hanno mai fatto mancare il loro sostegno. L'ex single di Temptation Island, infatti, ieri 9 gennaio è stato operato per la rimozione del tumore [VIDEO] al cervello che aveva scoperto quasi per caso dopo una radiografia di controllo. L'intervento è stato lungo e difficile ma è andato bene, tanto che nella serata di ieri, il romano aveva già ripreso conoscenza.

Ad annunciare tale buona notizia è stato il sito Fanpage.it che si è rivolto all'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo per conoscere le tanto attese novità. Successivamente, anche parenti ed amici di Francesco hanno rincuorato i fan attraverso i propri profili Instagram, seguiti qualche ora fa dal diretto interessato.

L'operazione di Francesco Chiofalo è andata bene

L'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo di Roma ha confermato che l'operazione di Francesco Chiofalo è andata bene e che ieri 9 gennaio, verso le ore 18, il paziente ha ripreso conoscenza [VIDEO]. Come da prassi, comunque, la prognosi non potrà essere sciolta prima delle 24 ore. Nello stesso comunicato è stato precisato che l'intervento è stato effettuato dal dottor Alberto Delitala, responsabile del reparto di neurochirurgia, e che Francesco è stato trasferito nel reparto di rianimazione. Nell'intervista telefonica rilasciata a Fanpage.it, la clinica ha anche dichiarato che ad attendere l'esito dell'operazione c'erano alcuni familiari di Chiofalo, degli amici ed una ragazza che si è presentata come la fidanzata. Inoltre ha sottolineato che l'operazione è stata effettuata su un meningioma, una forma tumorale benigna.

Sarebbe così spiegato il fatto della scoperta quasi per caso avvenuta in seguito ad un piccolo incidente con l'auto. Il meningioma, infatti, quasi sempre non dà sintomi evidenti ad esclusione di qualche cefalea. A confermare il decorso positivo dell'intervento ci ha pensato qualche ora fa lo stesso Francesco attraverso una foto e una dichiarazione: "Ce l'ho fatta, sto bene!"

Le parole di Selvaggia Roma

Tantissimi i messaggi di stima e di sostegno pubblicati nelle ultime ore nei social network e diretti a Francesco Chiofalo. Tra i tanti, non potevano mancare le pagine Facebook ed Instagram ufficiali di Uomini e donne, così come il profilo dell'autrice di Raffaella Mennoia. Francesco ha potuto sentire l'affetto di altri volti noti dell'universo di Maria De Filippi tra i quali Emanuele Trimarchi, Ursula Bennardo, Alex Migliorini, Sonia Lorenzini e moltissimi altri. Erano attese anche le parole della sua ex fidanzata Selvaggia Roma, sollecitata e criticata dal web negli ultimi giorni. Forse per la rabbia causata dalle polemiche, Selvaggia ha scritto un post pungente che poi ha cancellato.

Il suo intervento, però, è stato tardivo ed è stato ripreso dal sito BitchyF.it. Si tratta di affermazioni al veleno, come potrete vedere qui di seguito: "Non parlo per una persona che non fa altro che giocare su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è avere fatto storie e avere giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso".