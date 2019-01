Annuncio

Nella mattinata di mercoledì 9 gennaio, è cominciato il lungo intervento chirurgico di Francesco Chiofalo, il quale è stato ricoverato presso l'ospedale San Camillo di Milano nella speranza di poter asportare un tumore al cervello che ha colpito l'ex-tentatore di 'Temptation Island Vip'. L'ufficio-stampa del suddetto ospedale ha affermato che l'intervento è avvenuto intorno alle ore 9 del mattino ed è terminato alle ore 18 del pomeriggio.

Francesco Chiofalo: il comunicato dell'ospedale

Lo scorso martedì 'Lenticchio', alias Francesco Chiofalo, uno degli indiscussi protagonisti del programma 'Temptation Island', è apparso in una video-diretta pubblicata sul suo profilo Instagram, nella quale il romano ha comunicato ai suoi followers che all'indomani si sarebbe sottoposto al tanto atteso intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello.

Nella giornata odierna è cominciato in mattinata il delicato intervento chirurgico che attendeva Francesco Chiofalo presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Camillo [VIDEO].

"Francesco Chiofalo è stato operato in mattinata dal responsabile di neurochirurgia. Come da prassi la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore". Queste ultime sono le parole che sintetizzano il messaggio rilasciato dall'ufficio-stampa della struttura ospedaliera presso cui è stato ricoverato il personal-trainer capitolino. Dal canto dell'ospedale, Chiofalo è stato sottoposto ad un intervento per l'asportazione di un meningioma al cervello, un tipo di tumore benigno dal diametro di 5 cm circa.

Ad attendere in sala d'attesa l'ex-tentatore dell'isola delle tentazioni vi erano i parenti e gli amici più stretti di Chiofalo, tra cui una ragazza che ha dichiarato di essere l'attuale fidanzata del personal-trainer. Intanto, tutti i sostenitori di Lenticchio si dicono, via social-media, impazienti di ricevere aggiornamenti dai profili del diretto interessato per conoscere le condizioni di Salute generale di Francesco.

Quest'ultimo, in vista della data del suo delicato intervento chirurgico, ha deciso di farsi tatuare una scritta su un polso, dal seguente messaggio che il personal-trainer ha definito un 'porta-fortuna': "Andrà tutto bene [VIDEO]". Un monito che è diventato in poche ore uno degli hashtag più condivisi dagli utenti sui social-media. Sono in molti a pregare per il buon esito dell'avvenuta operazione.