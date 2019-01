Annuncio

Ghostbusters (2016) è un rifacimento in versione femminile del film cult degli anni '80 con Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson. La pellicola, diretta da Paul Feig, racconta la storia di quattro donne, diverse tra loro, due studiose di fisica teorica interessate al paranormale, un'eccentrica e brillante ingegnere e un'operatrice della metropolitana. Le quattro protagoniste progettano delle armi in grado di catturare gli ectoplasmi e diventano delle acchiappafantasmi.

Quello che doveva essere un brillante riavvio del franchising, purtroppo, si è rivelato un flop. Il film andrà in onda stasera su Rai Due [VIDEO] alle 21,20 circa.

Ghostbusters al femminile: la trama

Il film uscito al cinema [VIDEO] nel 2016, inizia con la storia di Abby Yates e Erin Gilbert, due ricercatrici di fisica teorica, appassionate di studi sul paranormale.

Insieme hanno scritto un libro sull'argomento ma, ad un certo punto, per continuare la carriera universitaria Erin abbandona Abby: quest'ultima continua i suoi studi e condivide le sue teorie con l’ingegnere Jillian Holtzmann. Erin si riavvicina all'amica ed entrambe si trovano ad assistere ad un vero fenomeno paranormale. Dopo aver postato su YouTube i filmati di ciò a cui hanno assistito, vengono screditate come scienziate di fronte all'opinione pubblica. Successivamente ricevono la chiamata di Patty Tolan, un’impiegata della metropolitana che riesce a bloccare un fantasma: a quel punto Patty decide di unirsi alle altre per formare una vera e propria squadra di acchiappafantasmi. Le Ghostbusters assumono un bel segretario un po’ tonto e, ben equipaggiate, partono a caccia di fantasmi. Si troveranno ad affrontare Rowan North, un’occultista che libera un’armata di fantasmi in giro per New York.

Ghostbusters è stato un reboot molto criticato

La pellicola [VIDEO] Ghostbusters è diretta da Paul Feig e il cast è composto da Melissa McCarthy che interpreta Abby Yates, Kate McKinnon nei panni di Jillian Holtzmann, Kristen Wiig nel ruolo di Erin Gilbert, Leslie Jones che interpreta Patty Tolan e Chris Hemsworth che recita nel ruolo del segretario Kevin. In Ghostbusters sono presenti i camei degli interpreti del film del 1984, Bill Murray che interpreta il dottor Martin Heiss, Ernie Hudson che è zio Bill Jenkins e Dan Aykroyd che ha il ruolo di un tassista. Il film doveva essere il riavvio di una possibile serie di film, ma sin dalla lavorazione è stato accompagnato da numerose polemiche. Dopo l'uscita al Cinema la critica non è stata del tutto negativa, laddove si ammetteva che il film non pretendeva di essere un rifacimento, quanto piuttosto un nuovo inizio. Nonostante ciò, considerato il totale degli incassi, Ghostbusters è stato un flop.