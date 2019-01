Advertisement

Diverse ore fa la principessa del Pop alias Britney Spears ha dato online il triste annuncio della malattia di suo padre. Nello specifico, secondo quanto è stato riportato da 'BBC', Jamie Spears, il padre della cantante statunitense, ha sofferto di una lesione al colon che lo ha tenuto in opedale per almeno un mese. Britney ha deciso di ritirarsi dalle scene musicali per un po' e, diverse ore fa, l'ex-ballerino di 'Amici di Maria De Filippi', Giuseppe Giofrè, ha espresso la sua vicinanza alla cantante, dichiarando che in cuor suo prega affinché Jamie Spears si riprenda presto, nella speranza di poter coronare il sogno di ballare per la cantante.

Amici: Giuseppe Giofrè dichiara che Britney Spears è il motivo per cui è un ballerino

A diverse ore dall'annuncio divulgato dalla cantante Britney Spears, che vede quest'ultima rivelare ai suoi fans che il 'Britney Domination' residency-show di Las Vegas sarà posticipato a data da destinarsi, sembra che non si parli d'altro.

L'artista statunitense ha reso noto di aver deciso di restare più tempo possibile insieme alla sua famiglia, a seguito di un problema di salute che vede coinvolto suo padre [VIDEO], Jamie Spears. In molti, tra i fans e non dell'artista, si sono mobilitati online per rilasciare dei commenti di solidarietà e conforto destinati alla Spears, tra cui l'ex-ballerino professionista di 'Amici', Giuseppe Giofrè. ''Lavorare per Britney Spears è sempre stato un sogno per me ed essere stato nella sua stessa sala-prove ed avere ballato con lei è stato qualcosa che non riesco nemmeno a spiegare. Lei è la ragione per cui io sono quel che sono oggi, ritorneremo un giorno più forti di prima, ma adesso prego per suo padre e la sua famiglia, vi prego fatelo anche voi'', queste ultime sono le struggenti parole rilasciate dal vincitore nonché ex-ballerino professionista di 'Amici', Giuseppe Giofrè, il quale ha sempre espresso il desiderio di voler ballare per il suo idolo, ed è recentemente riuscito a farsi ingaggiare nel cast dei ballerini del 'Britney Domination' show, lo spettacolo di Las Vegas che sarebbe dovuto cominciare il prossimo febbraio.

Workin for Britney was always a dream for me , and be on the same room and dancing with her was something that I can’t even explain , shes the reason of who I am today , we will be back one day stronger but now im prayin for her dad and family please do the same ❤️ — Giuseppe Giofrè (@GiuseppeGiofre) 6 gennaio 2019

''In ogni modo, è importante mettere sempre la famiglia prima di tutto il resto, e questa è la decisione che dovevo prendere. Un paio di mesi fa mio padre è stato in ospedale e ha rischiato di morire. Siamo grati che ne sia uscito vivo, ma ha ancora tanta strada per la guarigione davanti a sé'', ha fatto sapere la cantante [VIDEO]di 'Baby One More Time' via social-media.