Tempi duri attendono Hope e Liam nelle puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni in arrivo dagli Stati Uniti segnalano, infatti, che la coppia dovrà fare i conti con la morte della loro bambina. Ancora non è chiaro se la piccola sia deceduta davvero [VIDEO] durante il parto o se il dottor Reese Buckingham abbia approfittato della perdita dei sensi di Hope per scambiarla con un'altra neonata priva di vita. Tale storyline in futuro potrebbe riservare grandi sorprese, ma in attesa di scoprire se davvero la vicenda si evolverà in questo modo, i coniugi Spencer continueranno a credere che la loro Beth non ce l'abbia fatta e rientreranno a Los Angeles con la disperazione di chi ha visto infrangersi un grande sogno.

Gli spoiler relativi alle puntate di inizio gennaio 2019 confermano che tutta la famiglia sarà riunita intorno a Hope in questo momento difficile, ma già a partire dalle prossime settimane tale equilibrio sarà destinato a cambiare.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Hope di nuovo ai ferri corti

La tragedia relativa alla morte (o presunta tale) della figlia di Hope e Liam, spingerà la grande famiglia Forrester - Logan - Spencer a mettere da parte le ostilità. Le anticipazioni di Beautiful di metà gennaio parlano persino del rapporto di Taylor e Brooke [VIDEO], che smetteranno di litigare per non peggiorare una situazione già di per sé molto difficile. La stessa Steffy sarà distrutta davanti al dramma della sorellastra e cercherà di starle vicina per supportarla in questo difficile momento. Ma si sa, la pace non dura mai molto nelle trame di Beautiful e anche in questa storyline antichi dissapori e invidie torneranno presto alla ribalta.

Lo saprà bene Hope, che vedrà Steffy felice al fianco della sua Kelly, al punto da continuare a progettare di adottare una bambina per dare una sorellina alla sua primogenita.

Gli spoiler relativi alle prossime settimane confermano che il rapporto tra le due sorellastre comincerà a farsi di nuovo molto teso e che Hope proverà una forte gelosia nei confronti della figlia della rivale. Il fatto non causerà solo una nuova crisi tra Hope e Steffy ma porterà anche delle ripercussioni nel matrimonio con Liam, chiamato a fare i conti con uno stress emotivo non facilmente superabile.

Puntate americane Beautiful: la crisi del matrimonio di Hope e Liam

I colpi di scena saranno all'ordine del giorno secondo le anticipazioni di Beautiful di inizio 2019. È certo, infatti, che Hope vivrà con grande disperazione la perdita della sua Beth e che a farne le spese sarà il suo matrimonio con Liam. Considerando l'amore che quest'ultimo ha continuato a provare per Steffy, i gravi problemi che dovrà attraversare potrebbero spingerlo direttamente tra le braccia dell'ex moglie per creare quella famiglia felice che hanno sempre desiderato. Il tutto mentre i punti interrogativi di questa vicenda resteranno irrisolti: Beth è morta davvero o è stata sostituita con un'altra bambina nella clinica di Catalina? E se ciò è davvero accaduto, sarà proprio lei ad essere adottata da Steffy? Le risposte a queste domande potrebbero arrivare senza troppa fretta, al punto che alcuni fan ipotizzano che potrebbero persino passare degli anni prima che la verità venga svelata.