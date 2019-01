Annuncio

Annuncio

Nelle ultime ore la bella showgirl [VIDEO]Argentina Belen Rodriguez ha fatto ''scoppiare'' un nuovo Gossip su di lei. Infatti dopo che è stata vista vicino all'ex marito Stefano De Martino per un evento, e Fabrizio Corona ha rilasciato delle importanti parole per la modella Argentina il web è letteralmente impazzito affibbiandole ogni giorno un ritorno di fiamma imminente. Tuttavia, però, la bella Belen Rodriguez dopo le continue smentite di riavvicinamenti con gli ex fidanzati, la conduttrice ha pubblicato tramite il suo profilo Instagram una stories con una frase davvero molto misteriosa dedicata a qualcuno/a.

Naturalmente visti i continui gossip su un nuovo amore per Belen, i siti di cronaca rosa hanno preso al balzo questa dedica. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli a riguardo questo gesto fatto dalla Rodriguez.

Advertisement

Belen pubblica una frase misteriosa tramite le Instagram stories: nuovo amore in arrivo?

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, la bellissima modella Argentina Belen Rodriguez nelle ultime ore è tornata a far parlare di sé. Infatti tramite il suo profilo ufficiale di Instagram ha pubblicata una frase sospetta: ''Appartieni a chi pensi quando ti distrai''. Naturalmente questa frase è mirata verso una persona, visto che la showgirl Argentina specifica con questa frase che i suoi pensieri nonostante sia impegnata riescono a farle ricordare spesso questa persona. Ma chi sarà mai il fortunato? Magari un nuovo amore che non appartiene al gruppo di ex ancora innamorati di lei. Per il momento è difficile dirlo, ma sicuramente vista la bellezza della modella Argentina e il numero di uomini che la corteggiano un nuovo amore non mancherà ad arrivare.

Advertisement

La modella Belen Rodriguez impegnata tra lavoro e famiglia

Belen Rodriguez [VIDEO]non è sicuramente una ragazza che sta con le mani in mano: infatti la bella modella Argentina non smette di lavorare e passare del tempo con il piccolo Santiago. Nelle ultime settimane Belen tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato delle foto che riguardano il figlio avuto con Stefano De Martino, ma in modo particolare una foto che la ritrae insieme alla conduttrice sportiva Diletta Leotta nello studio di radio 105. Proprio quest'ultima fotografia oltre a vederla impegnata in radio, ha fatto totalmente impazzire i follower di Belen e della Leotta ricevendo tantissimi ''mi piace'' e commenti positivi.