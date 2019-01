Annuncio

Nella giornata del 17 gennaio 2019 si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, dove i quattro tronisti sono riusciti a regalare dei nuovi colpi di scena ai fan del programma televisivo [VIDEO]. Infatti, dopo la scelta a sorpresa di Andrea Cerioli avvenuta nella precedente registrazione di U&D, nella nuova puntata a sorprendere tutti ci ha pensato la tronista Teresa Langella: quest'ultima infatti parlando con la padrona di casa Maria De Filippi ha rivelato che per lei fosse l'ultima registrazione.

Questo perché la bella ragazza partenopea è arrivata finalmente ad una scelta finale, che farà nei prossimi giorni all'interno della villa. Naturalmente come vi abbiamo già anticipato nei precedenti articoli di U&D, la scelta di Teresa Langella si potrà vedere poi nelle puntate serali di Uomini e Donne previste probabilmente nel mese di febbraio.

I due corteggiatori a contendersi il cuore di Teresa fino alla fine saranno Andrea Dal Corso e Antonio, con quest'ultimo che nella registrazione di ieri ha vissuto un'esterna davvero passionale con baci e carezze. Ovviamente nella nuova puntata del trono classico non si è parlato solo di Teresa, ma anche di Lorenzo, Ivan e Luigi. Vediamo nel proseguo dell'articolo alcuni dettagli a riguardo la nuova registrazione di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa Langella dichiara che presto farà la sua scelta

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, la bella tronista napoletana Teresa Langella presto farà la sua scelta. Infatti nella registrazione di ieri 17 gennaio ha rivelato che nei prossimi giorni passerà prima due giorni con i corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio, e successivamente farà la sua scelta finale.

Tuttavia nella puntata di ieri Teresa si è lasciata andare molto durante l'esterna effettuata con Antonio: quest'ultima infatti si è scambiata con il corteggiatore dei baci molto passionali. Proprio questo comportamento ha dato molto fastidio ad Andrea, che durante la registrazione ha ''minacciato'' la tronista di non presentarsi in villa nei prossimi giorni. Come andrà a finire? Chi sceglierà la bella Teresa?

Trono classico: Lorenzo e Ivan battibeccano durante la puntata

Tuttavia, nella registrazione di ieri del trono classico di U&D [VIDEO] è avvenuto anche una piccola discussione tra il tronista spagnolo Ivan e Lorenzo. Infatti, quest'ultimo dopo aver fatto svariati apprezzamenti alle corteggiatrici del tronista spagnolo, Ivan molto stizzito ha attaccato Lorenzo dicendogli di farsi gli affari suoi e di pensasse alle sue.