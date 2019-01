Advertisement

Novità in arrivo per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? È questa la domanda che si stanno facendo i sostenitori della coppia nata a Uomini e donne, e più precisamente da quando la ragazza ha annunciato di essere in cerca di un nuovo appartamento. Nelle sue "Instagram Stories", dunque, la napoletana ha detto che attualmente è impegnata nel trovare una casa in cui andare a vivere al più presto; anche se non ha fatto alcun accenno al fidanzato, i fan sperano con tutto il cuore che sarà proprio lui il futuro coinquilino dell'ex tronista.

Nilufar e Giordano vanno a convivere? Il gossip impazza

Sono bastate un paio di "Stories" che Nilufar Addati ha pubblicato su Instagram per scatenare il Gossip su un imminente passo che lei e Giordano Mazzocchi starebbero per fare.

Stando a quello che si legge sul web nelle ultime ore, sembra proprio che i due protagonisti di Uomini e Donne [VIDEO]potrebbero presto andare a vivere insieme: ad avvalorare quest'ipotesi, è stata la notizia che ha dato la napoletana sui social network poco tempo fa.

L'ex tronista, infatti, ha informato i suoi tanti fan di essere alla ricerca spasmodica di una casa, un nuovo appartamento dove andare a vivere al più presto: la ventenne, però, non ha precisato né la città dove ha intenzione di trasferirsi né l'identità di colui/loro che abiteranno con lei.

I romantici sostenitori della protagonista di Temptation Island Vip sperano e credono fermamente che sarà il suo compagno a condividere gli spazi del posto che sceglierà come suo nuovo "nido", ma di questo non abbiamo ancora alcuna certezza ad oggi.

Gli ultimi video che Nilufar e Giordano hanno pubblicato in rete sono quelli che risalgono alla notte di Capodanno: la giovane ha raggiunto il fidanzato in Sicilia, dove aveva in programma una serata, ed hanno atteso l'arrivo del 2019 soli soletti.

Nilufar e Giordano più uniti che mai dopo U&D e Temptation Island

Se Nilufar e Giordano sono davvero vicini alla convivenza non lo sappiamo, ma sicuramente la coppia sembra aver trovato il modo di restare sulla bocca di tutti sin dal giorno in cui si è formata. Risale allo scorso maggio la scelta negli studi di [VIDEO] Uomini e Donne durante la quale la Addati e Mazzocchi si sono fidanzati ufficialmente, e da allora sono stati tantissimi i gossip circolati sul loro conto.

Dopo aver vissuto un'estate abbastanza tranquilla, i "Gilufar" (così i due ragazzi sono stati ribattezzati dai loro fan) hanno deciso di mettersi alla prova nella prima edizione VIP di Temptation Island: nonostante qualche battibecco e poche incomprensioni, i piccioncini hanno lasciato mano nella mano il programma ad ottobre 2018.

Dopo la messa in onda del reality su Canale 5, la napoletana e il compagno hanno potuto finalmente usare i social network per condividere la loro quotidianità con chi gli vuole bene (prima gli era vietato dal regolamento del format): viaggi sulla neve, giornate in famiglia e serate romantiche sono solo alcuni dei momenti che Nilufar e Giordano hanno reso pubblici in questi mesi, momenti che potrebbero essere l'"antipasto" della loro tanto chiacchierata convivenza.