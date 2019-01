Annuncio

Dall’indifferenza per le recenti affermazioni di Sara Affi Fella all’attrazione per Valentina. In questi mesi Luigi Mastrangelo ha cercato di voltare pagina dopo la cocente delusione per il clamoroso epilogo della breve love story con la ventiduenne di origini campane. “Le scuse di Sara? Le sue parole non mi interessano” - ha dichiarato al magazine di Uomini e Donne [VIDEO]. Nel corso del suo percorso da tronista ha manifestato scetticismo e diffidenza nei confronti delle sue corteggiatrici ed a pochi giorni dalla scelta il siciliano non sembra avere ancora le idee chiare.

Nel corso della registrazione di ieri pomeriggio il ventitreenne si è scontrato con Irene e Giorgia ed ha mostrato notevole interesse nei confronti della new entry Valentina.

Con quest’ultima Luigi è stato protagonista di una coinvolgente esterna durata sette ore.

Luigi stregato dalla new entry, Giorgia in lacrime

Ad un passo dall’epilogo il trono di Luigi Mastrangelo [VIDEO] è ancora in alto mare. Tra alti e bassi il rapporto con le corteggiatrici frequentate finora non è mai decollato. Anche nel corso della registrazione di ieri pomeriggio (17 gennaio) il catanese ha riferito di essere rimasto deluso dagli atteggiamenti di Irene, Giorgia e Sonia che, senza fare giri di parole, ha definito bambine senza personalità. Non solo, il dj ha deciso di organizzare un’unica esterna con le tre ragazze. Una scelta che ha provocato la rabbiosa reazione di Sonia che ha deciso di lasciare definitivamente il people show di Canale 5. Infuriata anche Irene che non ha avuto parole tenere nei confronti del tronista prima di allontanarsi.

Diversa la reazione di Giorgia che non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha spiegato che fatica ad esternare i suoi sentimenti nei confronti del ventitreenne. Dall’altra parte Luigi ha mostrato una certa attrazione nei confronti di una nuova corteggiatrice.

Le foto osé di Valentina e la lunga esterna, Irene si elimina

Il siciliano è stato protagonista di una lunga esterna con l’avvenente Valentina, una modella laureata in architettura. Mastroianni ha deciso di incontrare l’ultima arrivata in una location dove c’era la possibilità di cucinare e mangiare. Inoltre il tronista aveva chiesto di poter trascorrere, dormendo in camere separate, la notte con la giovane ma ha ricevuto un senno no da parte della redazione. A questo punto Luigi ha voluto dare un’occhiata al profilo Instagram di Valentina nel quale non mancano foto decisamente osé. Al termine dell’esterna Irene si è resa protagonista di un lungo sfogo ed ha deciso di eliminarsi mentre Giorgia, visibilmente scossa, ha chiesto di uscire dallo studio.

Il tronista non l’ha inseguita ed ha spiegato che Valentina l’ha colpita perché durante l’incontro su Witty gli ha detto che non è sicura di essere attratta da lui ma che vuole ugualmente provarci. Da rilevare che nelle ultime ore Mastroianni è tornato a parlare anche di Sara Affi Fella riferendo al magazine di Uomini e donne che le sue scuse non gli interessano.