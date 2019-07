Temptation Island, il reality che mette a dura prova le coppie con le sue accattivanti tentazioni è arrivato alla terza puntata. Stasera, lunedì 8 luglio, potremo vederla in prima serata su Canale 5. Già diverse coppie hanno mostrato forti segni di crisi.

Nicola si innervosisce perché la sua Sabrina si sta avvicinando al single Giulio

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde si sono conosciuti attraverso i social network e la loro relazione dura da due anni e mezzo.

Pubblicità

Pubblicità

Si sono voluti mettere alla prova perché lei ha sempre avuto qualche dubbio per la loro grande differenza d'età. Infatti, mentre la donna ha 42 anni e ha alle spalle due matrimoni finiti, da cui ha avuto quattro figli, lui ne ha solo 30. Non si sa moltissimo dell'affascinante sardo perché è sempre stato molto geloso della sua privacy e i suoi profili sono blindatissimi. Di lui si sa solo che tiene molto alla sua forma e ama praticare ogni tipo di sport.

Pubblicità

Nel video spoiler che è stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island si vede Nicola che, dopo aver guardato un filmato, è perplesso. Subito dopo sbotta, dicendo 'Non ha capito un ca...' e aggiunge che Sabrina non ha le idee chiare sulla loro relazione e, molto probabilmente, prova un interesse verso il tentatore Giulio, addirittura un'intesa mentale. La donna, nel video di presentazione, aveva dichiarato che lei è sempre stata con uomini più grandi di lei ed è per questo che la sua relazione è in crisi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Katia perde le staffe dopo un video di Vittorio

Vittorio Collina ha deciso di partecipare a Temptation Island perché il suo rapporto con la fidanzata Katia Fanelli è in crisi e lui vuole capire se tra loro c'è vero amore, perché sente che lui prova di più di quanto provi lei. La bella bionda, durante la terza puntata che andrà in onda stasera, guarda un video del suo ragazzo, in dolce compagnia. Dopo un po' commenta: 'Baciala, che fai prima. Io spacco tutto.' Prosegue con una serie di insulti e di improperi rivolti alla sua dolce metà e lascia la stanza.

Nella prima puntata, lei aveva rimproverato il fidanzato per essere troppo calmo e pacato. Ed era stata proprio lei a farlo preoccupare, per via della sua eccessiva vicinanza con il single Giovanni. Dalle anticipazioni non si capisce bene cosa sia successo ma è chiaro che si tratti di qualcosa che Katia proprio non si aspettava. All'inizio del filmato, quando lui appare abbracciato a una tentatrice, la ragazza chiede addirittura se quella persona sia il suo Vittorio.

Pubblicità

La giovane riminese, che nella vita fa la commessa in un centro commerciale di Riccione, non ha mai fatto mistero della sua grande voglia di libertà e del suo carattere sbarazzino.