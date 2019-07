Rocco Fredella sembra aver chiuso definitivamente il capitolo Gemma Galgani. Ieri, giovedì 5 luglio, l'uomo ha dichiarato di aver avviato le pratiche per il divorzio dalla sua precedente moglie perché ha intenzione di sposare Doriana, la sua nuova fidanzata. La dama torinese intanto, intervistata da 'Uomini e donne Magazine', parla dei suoi ricordi e degli uomini che ha avuto, ma sembra molto serena.

Rocco non perdona Gemma, lei lo invita a non pensare al passato

Rocco Fredella è stato uno dei corteggiatori più appassionati della dama torinese al Trono Over, e, quando lei lo ha rifiutato, sembrava soffrire molto.

Pubblicità

Pubblicità

Eppure sembra aver voltato pagina. È molto concentrato sui preparativi del matrimonio e, secondo delle indiscrezioni, sembra che sia stato già deciso il luogo in cui si svolgerà. Non la data invece. L'uomo però ci tiene a lanciare delle frecciate pesanti alla Galgani. Afferma che lei lo ha deluso completamente come persona e non la perdonerà mai per avergli fatto lasciare lo studio in lacrime. Avrebbe almeno voluto che lei si fosse alzata dalla sedia per raggiungerlo, cosa che non è accaduta.

Pubblicità

Gemma intanto pensa ancora al momento in cui Rocco le ha messo davanti il cartello de 'La decisione', una situazione per cui ha provato molta angoscia e turbamento. Addirittura sostiene che, dopo una vicenda del genere, ci vogliano anni di psicanalisi per riprendersi. Si chiede come mai lui ancora cerchi di screditarla e lo invita a pensare alla sua nuova vita e alla sua nuova fidanzata, come farebbe lei stessa al suo posto.

Gemma parla del suo passato in un'intervista

La Galgani, intervistata dalla rivista ufficiale di 'Uomini e Donne', parla anzitutto della sua grande passione, il teatro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Iniziò tutto da una punizione dei suoi genitori. Infatti i suoi, dopo aver appurato che lei non aveva grande propensione per lo studio, le imposero di lavorare. Il suo primo impiego glielo trovò suo padre e fu un posto da cassiera al Teatro Erba. Da lì ha fatto molta carriera, fino a diventare la direttrice del Teatro Alfieri di Torino. Un'esperienza che, a suo dire, le ha permesso di incontrare molti artisti, come Charles Aznavour, Maria Callas, Vittorio Gassman e Renato Zero.

Ma la persona di cui ha il ricordo migliore è Walter Chiari, con cui racconta di aver avuto una splendida intesa professionale.

La dama del Trono Over parla anche di Giorgio Manetti e confessa di averlo lasciato per provocazione, per smuovere una situazione ferma. Non perché volesse lasciarlo realmente. Ma, secondo lei, l'orgoglio dell'uomo è stato un muro invalicabile. Inaspettatamente, Gemma spende anche delle parole gentili per Tina Cipollari, sua storica nemica, e la definisce una mamma straordinaria.