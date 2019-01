Annuncio

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Uomini e donne potranno seguire oggi 22 gennaio su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Come abitudine essa sarà dedicata al Trono Over ripartendo da quanto visto ieri pomeriggio [VIDEO]. Dopo avere assistito all'ennesimo diverbio tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, con la partecipazione di Tina Cipollari, la parola è passata ad altre dame e cavalieri che hanno avuto diversi motivi di cui discutere.

Dalla delusione di Pamela, per il comportamento tenuto da Stefano, fino alla conferma della frequentazione di Roberta e Riccardo, per passare a Noel e Armando. E sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, nel quale si parlerà delle strane affermazioni del cavaliere napoletano nel corso del precedente appuntamento durante il quale è stato persino accusato di essere già fidanzato.

Ma come vedremo, le cose saranno ben diverse...

Uomini e donne anticipazioni: gli incontri segreti di Armando e Noel

Per evitare di essere escluso dal Trono Over di Uomini e donne, Armando Incarnato questo pomeriggio deciderà di confessare una volta per tutte le ragioni del suo comportamento con Noel Formica. Il cavaliere preciserà di non essere fidanzato, come Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno ipotizzato, ma di essere stato obbligato a tacere proprio dalla dama. A differenza di quanto hanno voluto far credere, infatti, lui e la Formica si sono incontrati più volte di nascosto. Lei lo ha raggiunto a Napoli e lui si è recato a Pescara, dove hanno fatto molta attenzione a non essere scoperti da possibili fan del programma. Stando alle parole di Armando, è stata Noel a chiedergli di non ufficializzare la loro relazione.

A suo dire, infatti, la dama all'epoca portava avanti la frequentazione anche con un altro uomo estraneo dall'universo di Uomini e donne e non voleva che essa ne risultasse compromessa. Dopo avere chiarito tali dettagli, Incarnato chiederà scusa alla redazione e al pubblico, finendo per accomodarsi nuovamente nel parterre maschile.

Puntata oggi Uomini e donne: le lacrime di Angela

Armando Incarnato non sarà l'unico protagonista della puntata odierna dedicata al Trono Over. Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, precisano che Angela verrà fatta sedere al centro dello studio per vedere un video preparato da Tina Cipollari [VIDEO]. In esso si vedranno tutti i momenti in cui la dama ha parlato dell'importanza di cercare un uomo benestante, confutando così le precedenti dichiarazioni della Di Iorio. Nella precedente puntata, infatti, la donna aveva accusato i due opinionisti di essersi inventati la storia dell'interesse economico per metterla in cattiva luce. La discussione si farà, come sempre, molto accesa con Tina e Gianni particolarmente ironici davanti alle affermazioni di Angela. Sentendosi colpita nel vivo, quest'ultima uscirà dallo studio in lacrime, minacciando di abbandonare per sempre il programma. Questa volta darà seguito alla sua promessa?