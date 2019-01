Annuncio

Annuncio

Nelle ultime ore stanno circolando alcune foto sul web di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri a Bari e a Taranto. A fare questa segnalazione sono state alcune lettrici del sito IsaeChia che hanno raccontato dell’incontro tra i due, immortalandolo con tanto di foto. Proprio qualche giorno fa, durante una puntata del Trono Over, avevamo visto i tentativi del cavaliere Gianluca Scuotto per riconquistare la Di Padua.

Gianluca Scuotto e lo sfogo su Instagram dopo aver visto le foto di Roberta con Riccardo Guarnieri

Il napoletano Gianluca Scuotto in queste ultime settimane è stato uno dei protagonisti del Trono Over [VIDEO], soprattutto per la sua frequentazione con Roberta Di Padua.

I due si sono frequentati per diverso tempo quando, a un certo punto, Scuotto si è fatto distratte da Cristina Incorvaia, con cui ha avuto un breve flirt. Dal canto suo, Roberta ha cominciato a frequentare Sebastiano Mignosa.

Advertisement

La scorsa settimana la Di Padua ha dichiarato di voler mettere fine alla frequentazione con Scuotto che si è addirittura inginocchiato davanti a Roberta per farle cambiare idea. In queste ultime ore, poi, Roberta è stata avvistata insieme a Riccardo Guarnieri, noto per la sua tormentata storia d’amore con Ida Platano. I due sono stati visti prima a Bari e poi a Taranto, in compagnia anche del figlio di lei. Una frequentazione che non è andata per nulla giù a Gianluca che ha subito pubblicato un post sui social per dire il suo pensiero: ‘Direi che per la rapidità con cui si parlava di forti sentimenti e per le cose che hanno udito le mie orecchie riguardo la tutela del figlio e la tv. Magg scansat nu fuoss! Cioè roba che Brooke le fa un baffo’, queste le parole del cavaliere del Trono Over che, a quanto pare, è rimasto particolarmente deluso dal comportamento della Di Padua.

Advertisement

I migliori video del giorno

Roberta Di Padua avvistata con Riccardo: la storia con Ida Platano finita definitivamente

Nel frattempo, quindi, la storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano [VIDEO]sembra essere finita definitivamente. I due l’estate scorsa avevano anche partecipato a Temptation Island Vip, per poter risolvere alcuni problemi di coppia e mettere alla prova il loro amore. I due sono usciti insieme dal programma ma, dopo qualche settimana, sono cominciati a sorgere i primi problemi. A interrompere la storia d’amore è stato proprio Riccardo, stanco delle continue liti e della gelosia di Ida. Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la reazione della Platano a queste foto.