Per la prima serata di mercoledì 16 gennaio il palinsesto di Raiuno prevede la messa in onda del film "Al posto tuo". Uscita nelle sale cinematografiche italiane nel 2016, questa commedia è uno dei tre film diretti per il Cinema dal compianto registra Max Croci e ha come protagonisti dei volti assai noti ai telespettatori del Belpaese. Nel cast della pellicola, infatti, figurano Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini e Serena Rossi. La visione del lungometraggio sarà possibile anche sul sito e sull'app Raiplay.

Trama del film 'Al posto tuo'

I giovani Rocco Fontana e Luca Molteni sono due art director di un'azienda che produce articoli e complementi sanitari.

Luca è un architetto single, decisamente affascinante, impenitente donnaiolo, sempre in cerca di nuove avventure, che vive in una casa di città completamente robotizzata; Rocco, invece, è un architetto sposato e con tre figli che vive in campagna insieme alla moglie Claudia.

Ad un certo punto le aziende per cui sono impiegati decidono per una fusione commerciale e si rende disponibile un solo posto di responsabile.

Per decidere chi potrà ricoprire l'ambito impiego nella nuova società, la direttrice tedesca della compagnia propone quindi loro uno "scambio di vite": in altre parole, per il tempo di sette giorni, i due dovranno scambiarsi casa e abitudini. Per sapere chi riuscirà a spuntarla non resta che guardare il proseguimento del film nella prima serata di mercoledì 16 gennaio. L'appuntamento é in tv su Rai 1 e in streaming online su Raiplay [VIDEO], a partire dalle ore 21:20.

Il cast completo: attori e personaggi

Il cast del film "Al posto tuo" si compone di una rosa di attori giovani e molto conosciuti.

Per quanto riguarda i personaggi principali, la parte di Luca Molteni è interpretata dal bel Luca Argentero, quella di Rocco Fontana da Stefano Fresi, nel ruolo di sua moglie Claudia si cala Ambra Angiolini, mentre Serena Rossi è Anna.

Tra gli altri attori della pellicola figurano poi Livio Beshir, nella parte di Artois, Fioretta Mari, in quella di Erminia e Grazia Schiavo nelle vesti di Ines. La bionda Angela Melillo è Alba, Marco Todisco è Salvo e Giuletta Rebeggiani è Sarah.

Accreditati nel cast del film [VIDEO] anche Carolina Poccioni (Alice), Gualtiero Burzi (Bellatreccia), Pia Lanciotti (Sig.ra Welter), Giulia Greco (Mara), Nicola Stravalaci (Rosario), Riccardo Mandolini (Salvo) e Roberta Mengozzi (Interprete).