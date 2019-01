Annuncio

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, si sarebbe rifatta il naso facendo ricorso alla chirurgia plastica in due occasioni. Questo avrebbe consentito di migliorare, equilibrandolo, l'aspetto generale del suo viso. È quanto riportato da alcuni tabloid inglesi che, in occasione del trentasettesimo compleanno della duchessa, hanno analizzato la sua bellezza attuale confrontandola con la Kate di molti anni fa, prima del royal wedding del 2011 con il principe William.

L'ipotesi del naso rifatto di Kate

Sarebbe solo un ipotesi, ovviamente, quella che vede il naso della duchessa di Cambridge al centro della questione se sia stato davvero rifatto oppure no.

A suffragare la tesi positiva, però, arriva una conferma che, in forma anonima, riporta due date in cui il naso di Kate Middleton [VIDEO] avrebbe ricevuto un "ritocchino".

Apprezzata per la sua bellezza slanciata e i suoi capelli soffici e vaporosi, la duchessa ha avuto anche un'altra parte del suo corpo adorata dalle ragazze: il naso.

Piccolino, un po' all'insù, stretto ai lati e con le narici ben chiuse. In breve tempo, il suo sarebbe diventato il naso più richiesto nelle cliniche di bellezza da parte delle donne che si sottopongono a rinoplastica per migliorare il proprio naso.

Un modello, insomma, particolarmente apprezzato. Qualcuno, però, ha fatto notare che Kate potrebbe aver fatto ricorso, anche lei stessa, alla chirurgia estetica. A sostenerlo è un chirurgo plastico che preferisce rimanere anonimo, ma che conferma come lui stesso avrebbe messo mano al naso di Kate in due occasioni: nel 2005, come regalo di laurea, e nel 2011 per gli ultimi ritocchi prima del matrimonio, avvenuto nel 2011.

Proprio per quella occasione, il chirurgo sostiene come siano stati "apportati aggiustamenti che hanno fatto la differenza sul suo viso".

Chirurgia estetica, non solo il naso...

Lo stesso dottore ha rivelato come, oltre alla rinoplastica, la duchessa Kate avrebbe fatto ricorso alla chirurgia plastica anche per il seno, proprio dopo la nascita dei primi due figli.

Questo, probabilmente, per migliorare l'aspetto della sua figura, già comunque alta e snella. Un piccolo intervento per riequilibrare le forme sarebbe l'ipotesi più accreditata.

Kate Middleton nasconde, comunque, un altro segreto [VIDEO]. È una cicatrice sulla tempia sinistra lunga circa 8 cm, che è stata notata sin dai primi momenti successivi al matrimonio, visibile quando la duchessa porta i capelli raccolti. Un portavoce della casa reale ha liquidato la questione con un secco messaggio: "Una cicatrice legata ad un'operazione della sua infanzia".

Una risposta laconica che ha contribuito ad alimentare ancora di più la curiosità su quella cicatrice, così come si eventuali ricorsi a piccoli "aiutini" estetici.