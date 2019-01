Annuncio

Annuncio

Marina La Rosa é la prima concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi. A rivelarlo è stata la presentatrice Alessia Marcuzzi durante la puntata di Mai dire talk, programma in onda su Italia Uno.

Marina La Rosa parteciperà all'Isola dei Famosi

Il ritorno di Marina La Rosa in un reality come l'Isola dei Famosi non può che destare molto interesse, in quanto la donna si cimenterà, assieme ai suoi compagni, in un'avventura fuori dal comune con caratteri di asperità e imprevedibilità.

Marina La Rosa è stata scelta come concorrente, come ha spiegato Alessia Marcuzzi [VIDEO], per la sua carica di sensualità, ma anche per la sua dolcezza.

Advertisement

Proprio ciò le fece guadagnare, ai tempi del Grande Fratello, l'appellativo di 'Gatta morta del Gf'.

L'ex gieffina, insieme agli altri concorrenti, sarà lontana dalle comodità della vita quotidiana, riscoprendo un rapporto stretto e viscerale con la natura selvaggia dell'Honduras. Proprio per questo, non sono mancati, nelle precedenti edizioni, casi di chi non se l'è sentita di proseguire il gioco, ritirandosi volontariamente.

Marina scelta per la sua sensualità e dolcezza

Marina, messinese, classe 1977, si è ritirata dalla tv quando ha capito di voler assecondare la sua passione: seguire dei corsi di recitazione. In seguito, la sua carriera è stata tutta in ascesa fino alla seconda pausa dalla tv e dal teatro, in seguito alla nascita dei suoi due figli, Andrea Renato e Gabriele, avuti dal matrimonio con l'avvocato Guido Bellitti.

Advertisement

I migliori video del giorno

Non resta che attendere la prima avvincente puntata dell'Isola dei Famosi, uno dei programmi di successo di Canale 5.

Marina ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello nel 2000. Successivamente ha fatto altre apparizioni televisive: Beautiful, Carabinieri, Un posto al Sole e Reality Circus con Barbara D'Urso. La Rosa ha partecipato anche in qualità di opinionista a Il giallo della settimana di TGCom 24. Marina [VIDEO] si è saputa distinguere fin dai tempi del Grande Fratello per la sua classe: durante il reality, infatti, è stata corteggiata anche dal compianto Pietro Taricone. Per quanto riguarda il cast dell'Isola 2019, non si sa quando potrebbero essere diffusi i nomi degli altri concorrenti, pronti a partire per una nuova avventura in Honduras. Non resta che attendere indiscrezioni che potrebbero trapelare molto presto. L'isola dei Famosi andrà in onda a partire da giovedì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5.