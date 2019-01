Annuncio

Cosa sta succedendo tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne [VIDEO] da qualche ora, e più precisamente da quando la dama del Trono Over ha pubblicato uno strano messaggio su Instagram. La parrucchiera ha scritto un lungo post nel quale metteva in evidenza le differenze tra una vera storia d'amore e un'altra fatta di bugie e prese in giro: molti utenti del web, non hanno potuto non collegare questo pensiero della donna al suo fidanzato, che negli anni si è dimostrato sempre ben predisposto verso il fascino femminile.

Ursula e Sossio si sono lasciati? Il gossip impazza

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono sicuramente tra i personaggi più discussi dell'ultima annata di Uomini e donne: dopo la loro turbolenta partecipazione a Temptation Island VIP, i due sono tornati al centro del Gossip per un inaspettato ritorno di fiamma.

Dopo aver appreso dai social network che il napoletano si è trasferito in Puglia per stare più vicino alla sua dolce metà e che la coppia ha trascorso felicemente insieme le vacanze di Natale, poche ore fa è successa una cosa ha spiazzato un po' tutti.

La protagonista del Trono Over, infatti, ha pubblicato nelle sue "Stories" di Instagram un messaggio che sembra non lasciar presagire nulla di buono.

"Un uomo che ama veramente una donna, le sta dietro per mesi, non solo per pochi giorni. Un uomo che ti ama davvero, viene sotto casa tua e te lo dice, non ti chiede foto hot sul cellulare. Se fa questo, vuol dire che non ti ha mai voluta, anzi ti considera una tr***a"- questo l'incipit del pensiero che la parrucchiera ha voluto condividere con le persone che la seguono sul web nelle scorse ore.

"Vi fate usare come oggetti e poi parlate d'amore. L'amore è tutta un'altra storia, siate più intelligenti"- ha concluso la Bennardo rivolgendosi probabilmente a qualcuno in particolare che deve aver fatto qualcosa che lei non condivide.

Sossio e Ursula felici dopo il 'caos' di Temptation Island VIP

Non sappiamo se le parole che Ursula ha scritto su Instagram, si riferiscano davvero alla sua relazione con Sossio; molti utenti del web sono stati portati a pensare questo, soprattutto conoscendo il trascorso del cavaliere nel Trono Over. Prima che decidesse di mettere la testa a posto e di dichiarare il suo amore folle per la Bennardo, Aruta è sempre stato un po' "farfallone" a Uomini e Donne: sono tante le dame che il napoletano ha frequentato negli anni in cui ha fatto parte del parterre maschile, ma mai nessuna di loro è stata in grado di farlo capitolare.

L'esperienza che la coppia ha vissuto a Temptation Island VIP [VIDEO]lo scorso autunno, però, pare aver fatto scattare qualcosa nel calciatore: dopo essere stato lasciato dalla fidanzata al falò di confronto finale, l'uomo si è reso conto del sentimento che prova realmente per lei ed ha fatto di tutto per riconquistarla.

Dopo qualche settimana di tentennamento, Ursula ha ceduto al corteggiamento di Sossio e i due hanno ripreso a frequentarsi felicemente, arrivando a condividere il Natale e il Capodanno con i rispettivi parenti e amici.

Cosa può essere successo di talmente grave da spingere la Bennardo a scrivere un messaggio come quello appena citato?