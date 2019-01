Annuncio

Le nuove puntate di 'Beautiful', che partono domenica, 13 gennaio, vedono nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi principali [VIDEO] dell'apprezzata soap opera che va in onda su Canale 5. Prosegue l'intreccio amoroso che vede Liam diviso tra due donne, corrispondenti ai nomi di Steffy e Hope, entrambe in lotta per conquistare l'uomo. La figlia di Ridge ha perso la fiducia del marito, dopo averlo tradito con Bill. Questo retroscena ha finito per giocare a favore di Hope che ha fatto da confidente di Liam.

Quest'ultimo ha voluto parlare alla giovane Logan del suo rapporto con Steffy, trovando delle risposte concrete da parte della donna. Hope per questa sua vicinanza a Liam si rende protagonista di uno scontro acceso con Steffy poiché la figlia di Ridge crede che sia ancora innamorata del figlio di Bill.

Le anticipazioni degli appuntamenti, che arrivano fino a sabato 19 gennaio, svelano che Steffy incontrerà Liam, chiedendo al marito di parlare con il padre per farlo ragionare in merito alla versione dei fatti in cui accusa Ridge di tentato omicidio. In seguito alle rivelazioni di Bill, Ridge verrà arrestato dalla polizia, ma la famiglia dell'uomo non si arrenderà e continuerà a credere fermamente nella sua innocenza.

Hope sostiene Liam e accusa Bill

Liam, dal canto suo, continuerà a fare i conti con le visioni che gli fanno credere di essere stato lui a uccidere il padre e non vorrà nascondere questo segreto. Il marito di Steffy si dimostrerà pronto a raccontare tutta la situazione al padre che rimane sconvolto dall'ipotesi che possa essere stato il figlio a sparare contro di lui.

Nel frattempo Brooke riuscirà a convincere il detective Sanchez per interrogare nuovamente lo Spencer che, dopo aver avuto un diverbio con Liam, si vedrà costretto a modificare la propria versione dei fatti. Questa situazione permetterà di rivalutare la posizione di Ridge che viene ritenuto il colpevole, ma le parole di Bill faranno rimettere tutta la vicenda in discussione.

Bill e la nuova versione dei fatti raccontata al detective

Hope, invece, si scaglierà contro Bill definendo l'uomo 'una persona incapace' di dare affetto ai suoi familiari. Bill si vedrà costretto a dire al detective di non essere sicuro della persona che lo ha colpito alle spalle, permettendo la scarcerazione di Ridge per la felicità della famiglia Forrester. Intanto Hope continuerà a stare al fianco di Liam, dopo aver visto l’uomo alle prese con una nuova agitazione e deciderà di confessare allo Spencer di essere sempre stata innamorata di lui [VIDEO]. Non ci resta che attendere le nuove puntate per scoprire nei dettagli cosa succederà ai personaggi della nota soap Beautiful.