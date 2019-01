Annuncio

Annuncio

Eleonora Giorgi di recente è tornata alla ribalta per aver partecipato alla terza edizione del GF Vip. Un’esperienza molto forte, dove come sempre ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. A tal proposito, anche nelle ultime ore, ha deciso di svelare ai suoi follower di essere ricorsa ai ritocchi estetici.

Eleonora Giorgi ringiovanisce grazie ai ritocchi estetici

Eleonora Giorgi ha deciso di mostrarsi su Instagram dopo aver fatto dei ritocchi estetici.

L’attrice ha parlato ai suoi utenti con una certa euforia. "Anteprima, anteprima assoluta! Ho qualcosa di nuovo, ve ne accorgete? Forse sono ancora un po’ gonfia però lo vedete o no? Vabbé mancano ancora dei giorni", queste le parole dell’ex del reality GF Vip che evidentemente da tempo aveva il desiderio di ricorrere anche lei ai ritocchini "magici".

Advertisement

Dal video pubblicato dalla stessa attrice su Instagram, si nota un certo gonfiore al viso di Eleonora Giorgi. Si dovrebbe trattare di vero e proprio ringiovanimento, quindi, che renderà ancora più bella l’ex di Massimo Ciavarro.

I commenti sotto il video dell'ex concorrente del GF Vip

Il video di Eleonora Giorgi ha scatenato i commenti degli utenti che innanzitutto le hanno chiesto se ha sentito dolore. L’attrice ha risposto dicendo che non ha sentito praticamente nulla, anche se ha ammesso che ci è voluta una certa pazienza. A chi le ha chiesto come mai fosse ricorsa anche lei ai ritocchi, l’attrice ha risposto di nonaverlo fatto perché non soddisfatta del suo aspetto fisico. La Giorgi, infatti, ha spiegato di aver voluto solo migliorare qualche zona del suo corpo. L’attrice, a detta sua, è intervenuta soltanto sul collo e sulle guance.

Advertisement

I migliori video del giorno

Eleonora Giorgi, inoltre, a chi l’ha criticata, ha risposto di essere orgogliosa di se stessa e dei suoi anni, spiegando di non voler cambiare i suoi tratti. L’attrice comunque si è detta particolarmente contenta del risultato ottenuto. L’ex di Ciavarro, durante la sua permanenza al GF Vip, inoltre, era stata accusata di essere gelosa delle donne più giovani, in particolare di Benedetta Mazza [VIDEO]. Su quest’ultima, infatti, aveva avuto da ridire relativamente al suo lato b, giudicato dalla Giorgi troppo grande. Forse a scatenare la gelosia dell'attrice era stata anche la vicinanza di Benedetta Mazza a Stefano Sala, per cui l’attrice aveva ammesso di avere una piccola cotta. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le altre reazioni al video dell'attrice Eleonora Giorgi.