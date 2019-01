Advertisement

Lunedì 7 gennaio ha inizio una nuova settimana con il 'Segreto' che vede sempre più protagonisti nuovi personaggi, corrispondenti ai nomi di Isaac e Antolina [VIDEO]. Quest'ultima dimostra di essere molto innamorata di Isaac ma ha dovuto fare i conti con la presenza di Elsa mentre Onesimo e Hipolito si trovano alle prese con nuove e bizzarre idee. Raimundo, dal canto suo continua a sentire l'assenza della consorte mentre Carmelo (Raul Pena) deve fare i conti con le bugie raccontate dalla moglie Adela.

Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino all'11 gennaio svelano che Julieta si trova alle prese con l'offerta di Fernando che le consiglia di annullare il matrimonio con Prudencio.

Nel frattempo Antolina ha un momento di gelosia dopo aver assistito all'incontro di Julieta e Isaac mentre Raimundo riceve una lettera dalla Montenegro. Isaac e Matias, dal canto loro riescono a salvare Elsa che viene visitata dal dottor Zabaleta: il medico rassicura il Guerrero dicendogli che in poco tempo miglioreranno le condizioni della donna. Nel frattempo Isaac confessa ciò che è successo durante le nozze con Elsa mentre Antolina comincia a mostrare la sofferenza per la ricomparsa della rivale.

Antolina mostra il proprio stato d'animo dopo il ritorno di Elsa

La donna non riesce a nascondere la sua tristezza a Consuelo (Trinidad Iglesias) che chiede maggiori spiegazioni ad Antolina; Carmelo, dal canto suo vuole assumere una scorta per difendere la moglie. Carmelo discute con Adela dopo aver scoperto le bugie della donna che continua a ricevere delle lettere anonime piene di minacce: il sindaco si decide a parlare con Meliton valutando la possibilità di affidarsi a una scorta.

Julieta si serve di un escamotage per scoprire Il Segreto del marito: Prudencio ha accesso illimitato ai conti della Montenegro e questa situazione crea dei sospetti nell'animo dell'Uriarte.

Irene indaga sull'identità dello stalker

Fe dal canto suo si impegna per fare in modo che ci possa essere un chiarimento tra Julieta e la nonna mentre Elsa supera il peggio per la felicità di Isaac. Quest'ultimo, però, intima ad Antolina di non parlare a Elsa della loro notte di passione mentre Onesimo e Hipolito vogliono esaudire il sogno di realizzare una radio nel paese di Puente Viejo. Infine Irene sfruttando le proprie qualità di reporter [VIDEO], chiede ad Adela di vedere le lettere ricevute dallo stalker per capire se possa trattarsi della Montenegro.