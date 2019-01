Annuncio

Le anticipazioni degli episodi della famosa TV Soap "Il Segreto" che andrà in onda dal venti al venticinque gennaio su Canale 5 a partire dalle 16.10, svelano molte novità e colpi di scena. Spicca per importanza il triangolo amoroso tra Elsa, Isaac e Antolina. La giovane bionda sorprenderà tutti con la sua inaspettata Gravidanza. Inoltre si prevede grande agitazione alla Casona, all'interno del quale Prudencio mostrerà una particolare gelosia tra Julieta e Fernando. Il vecchio Raimundo continua a leggere la lettera di Francisca, essendo sicuro che la donna sia in grave pericolo.

Infine, il Mesia comincia a manifestare sempre di più i sintomi della sua misteriosa malattia che gli provoca lunghi ed improvvisi vuoti di memoria e vari scatti di pazzia.

Fernando cercherà di fermarla grazie ad un cocktail pieno di farmaci, ma sembra tutto inutile.

Anticipazione de "Il Segreto": Antolina aspetta un bambino

Gli episodi della soap "Il Segreto" [VIDEO] durante la prossima settimana si apriranno con una scena alquanto particolare per i fan della serie, poiché Antolina sarà vittima di strani sintomi di malessere. Marcella attribuirà queste sensazioni allo stress, ma la giovane ragazza sa di cosa si tratta. Successivamente, Adela scopre di non essere la sola donna perseguitata dallo stalker e ciò porta molta preoccupazione per la sua salute e sicurezza. Grazie al prestito ricevuto da Marcela e Matias, il bel Isaac riesce ad evitare la carriera militare. Durante la festa in onore di Elsa, essa stessa scoprirà drammaticamente la gravidanza di Antolina.

Intanto, alla Casona Mauricio e Julieta notano il particolare comportamento di Fernando che prende sempre più medicinali e perde spesso la memoria.

L'atmosfera è tesa ed infiammata anche dalla gelosia di Prudencio che a conoscenza della malattia de Il Mesia corteggia sfacciatamente la coniuge.

Trame prossime puntate: il tradimento di Elsa

Tra i tanti colpi di scena, gli spoiler della serie rivelano che Elsa tradirà Antolina raccontando la verità al tenebroso Isaac, il quale sarà molto sorpreso e sotto shock. Fortunatamente Raimundo troverà la chiave per interpretare e decifrare il biglietto lasciato dalla moglie: le iniziali delle frasi compongono il nome della nipote Maria.

Julieta approfitterà dell'assenza di Prudencio, tentando di sedurre Fernando al fine di scoprire la verità sulla mancanza del giovane Saul Ortega. Durante la prossima settimana, l'ultima puntata prima del weekend conterrà una lettera minatoria indirizzata ad Adela che si accorge che è necessario risolvere la situazione al più presto possibile.