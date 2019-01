Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, [VIDEO] in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni spagnole di fine gennaio svelano che a Puente Viejo verrà celebrato il matrimonio di Saul e Julieta, mentre Elsa si avvicinerà ad Alvaro. Infine alla Casona arriverà Roberto, un amico di Maria.

Il Segreto: Julieta sposa Saul

Il dottor Alvaro starà sempre più male, tanto che Elsa dubiterà di riuscire a curarlo.

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto annunciano che Matias noterà che Isaac trascorre più tempo fuori che con Antolina. Dall'altro canto, Elsa veglierà il dottor Alvaro fino al suo risveglio per chiedergli il motivo per cui è stato aggredito.

Advertisement

Alla Casona, Fernando si avvicinerà sempre di più a Maria, tanto che Donna Francisca cercherà di indagare a proposito.

Saul, nel frattempo, inviterà Raimundo alle nozze, mentre Julieta si proverà l'abito da sposa sotto la sorveglianza di sua nonna Consuelo. A proposito, Severo e Carmelo si assicureranno che l'Ortega e la Uriarte possano finalmente diventare marito e moglie. Elsa, intanto, scoprirà che il dottor Alvaro è stato picchiato a causa di un debito contratto in Portogallo. Successivamente Matias e Marcela esprimeranno le loro perplessità sul racconto fatto da Alvaro, mentre Elsa ammonirà Dolores a farsi i fatti suoi. All'emporio, i Miranar non riusciranno a presentarsi al matrimonio di Julieta a causa della grande richiesta per la birra. Nella cappella di Puente Viejo, Don Berengario chiederà a Julieta e Saul di pronunciare il loro sì, se Carmelo e Severo temessero l'arrivo di Molero in quel preciso istante.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il Segreto anticipazioni: Alvaro e Elsa diventano una coppia

Le trame de Il Segreto dal 21 al 25 gennaio in Spagna, svelano che tutti gli invitati festeggeranno la neo coppia, la quale deciderà di non partire per la luna di miele. Donna Francisca, intanto, disapproverà che la nipote sia andata alle nozze insieme al Mesia. Successivamente Isaac confesserà a Matias di nutrire dei dubbi su Alvaro: a proposito, il falegname ed il dottore avranno un teso incontro nella piazza di Puente Viejo.

Elsa, intanto, riceverà un profumo dal medico, mentre lei in cambio lo aiuterà a pagare l'usuraio. Alla Casona, Raimundo proibirà alla moglie di mettere il becco tra Maria ed il figlio di Olmo Mesia, amatissimo dai loro nipoti. Dall'altro canto, Fernando rimarrà scioccato quando vedrà la Castaneda abbracciare un forestiero venuto alla Villa. I seguaci scopriranno che il nuovo arrivato si chiama Roberto Sanchez [VIDEO]. Alvaro, intanto, non saprà se accettare la proposta del sindaco, in quanto teme di innamorarsi della Laguna. Infine Irene rivelerà ad Adela che Anacleto vuole vederla al più presto.