Ieri, martedì 22 gennaio, è andata in onda la seconda puntata dello spettacolo e della serie evento animata dedicati ad Adriano Celentano. "Adrian", tuttavia, non ha riscontrato i successi sperati [VIDEO]. Il pubblico, sia quello presente in studio che quello da casa, è rimasto molto deluso dalla performance del cantante, o sarebbe meglio dire dalla "non performance". Dopo numerose critiche e rumors, Adriano Celentano ha confessato, finalmente, la verità: "Ho illuso Canale 5 che ci sarei stato fisicamente".

Celentano fa la sua confessione attraverso una voce fuori campo

La puntata di ieri di "Adrian" è stata tanto attesa quanto criticata. Non tanto per assistere allo spettacolo o per vedere come andasse a finire la serie animata, quanto piuttosto per scoprire cosa avrebbe detto Adriano Celentano in merito alla fugace apparizione del giorno precedente [VIDEO].

Effettivamente, lo spettacolo di ieri è stato incentrato su questo argomento. I vari VIP presenti sul palcoscenico hanno dato luogo a delle simpatiche scenette nelle quali hanno ironizzato sul comportamento di Celentano. Il comico Giovanni Storti, nfatti, ha detto: "Ieri ha detto in totale 15 parole". Ma non è tutto. Ad un certo punto, sul palco è calato il silenzio. Un luce ha illuminato un confessionale e Nino Frassica, nei panni di un prete, si è apprestato a raggiungere la postazione per ascoltare una confessione. Il protagonista è stato proprio il famoso "Molleggiato" che, con la voce fuori campo, ha esordito: "Perdonami Padre, ho peccato. Ho illuso Canale 5 che ci sarei fisicamente".

Adriano sale sul palco alle 22.15 e non dice una parola

Adriano Celentano, dunque, ha svelato l'arcano.

Ha detto di aver finto di partecipare al programma per poi non presentarsi fisicamente, oppure, farlo solo per pochissimi minuti. Il suo stile da grande provocatore non è stato smentito. Adriano è riuscito a scatenare il caos che, molto probabilmente, desiderava.

Ad ogni modo, successivamente è apparso, finalmente, sul palco. Erano le 22.15, quando Celentano è stato accolto da una standing ovation senza precedenti. Il pubblico, in delirio, lo ha esortato a rimanere, ma lui si è trattenuto pochi minuti. è andato su e giù, si è lasciato scappare qualche sorriso e poi, senza dire neppure una parola, ha salutato tutti con le braccia alzate ed ha indietreggiato uscendo di scena. Poco dopo è partito il filmato della seconda puntata della serie animata "Adrian".