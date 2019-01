Annuncio

Annuncio

Le prime due puntate della settimana dedicate al Trono Over di Uomini e donne hanno concesso ampio spazio a Roberta Di Padua e alla sua frequentazione [VIDEO] con alcuni cavalieri. Oltre allo scontro che ha visto come protagonista Pamela, delusa per il comportamento di Stefano, Roberta ha ammesso di avere incontrato anche Riccardo Guarnieri, precisando di volerlo continuare a vedere. L'ex di Ida Platano, tornato nel parterre maschile dopo la fine del suo precedente fidanzamento, è sembrato dello stesso avviso e tale interesse è stato confermato anche dai fatti.

Qualche giorno fa, proprio in vicinanza della registrazione effettuata lo scorso 4 gennaio, Roberta e Riccardo sono stati visti passeggiare insieme a Taranto, lasciando presagire all'inizio di una relazione sentimentale.

Advertisement

Eppure, alcune recenti dichiarazioni della Di Padua fanno pensare a degli sviluppi ben diversi di questo rapporto.

Uomini e donne anticipazioni: Roberta sfortunata in amore

La frequentazione tra Roberta Di Padua [VIDEO] e Riccardo Guarnieri è proseguita anche dopo la registrazione di Uomini e donne del 4 gennaio, trasmessa proprio in questi giorni su Canale 5? Stando ad una recente diretta della dama su Instagram, è davvero difficile pensare a delle evoluzioni positive di questa relazione. Interrogata da alcuni follower in merito alla propria situazione sentimentale, infatti, Roberta ha precisato nel proprio profilo Instagram: "Ora come sono messa con gli uomini? Male, come sempre". E successivamente ha aggiunto: "Io vorrei una storia seria, il problema è che bisogna volerlo in due".

Advertisement

Parole che sembrano una chiara frecciatina rivolta a Riccardo, meno interessato a creare una relazione stabile con lei. Nessuna risposta in tal senso è invece stata data dal cavaliere nel suo profilo, ancora inattivo fin dalla rottura con Ida Platano avvenuta qualche mese fa.

Gianluca Scuotto ancora sospeso dal programma

Roberta Di Padua continua a non essere fortunata a Uomini e donne, dove fatica a trovare l'anima gemella, finendo per essere delusa dall'uno o dall'altro cavaliere. Le anticipazioni del Trono Over confermano che difficilmente la sua frequentazione con Riccardo Guarnieri avrà esito positivo come lei stessa ha precisato su Instagram. E solo qualche settimana è giunta al termine anche la sua amicizia con Gianluca Scuotto, nonostante lui abbia insistito per ottenere un'altra possibilità (al punto da inginocchiarsi in studio). Tale rottura, in seguito alla quale Gianluca aveva confermato l'interesse esclusivo per Roberta, ha avuto delle conseguenze nella partecipazione del cavaliere al dating show.

Come da lui precisato in una recente intervista, la redazione di Uomini e donne non l'ha più invitato nelle registrazioni, convinta che lui avrebbe continuato ad insistere con Roberta senza concedere delle possibilità ad altre dame. La sua sedia è rimasta vuota nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5 e, almeno per il momento, non sembrano esserci sviluppi in merito un suo possibile ritorno nel parterre maschile del Trono Over.