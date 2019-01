Annuncio

Venerdì 1 febbraio inizia ufficialmente il torneo Sei Nazioni 2019. Da quella data le formazioni rugbistiche maschili, femminili e Under 20 si cimenteranno in grandi sfide con la palla ovale fino a domenica 17 marzo. Per quanto concerne la possibilità di seguire gli incontri della formazione maschile in televisione, i match degli Azzurri continueranno ad essere trasmessi in tv da Dmax, ma da quest'anno sarà anche possibile vederli in streaming online su OnRugby. Gli incontri della formazione femminile, invece, sebbene ancora non sia stato definito il palinsesto ufficiale, potranno essere seguiti su Eurosport.

Il Sei Nazioni di Rugby 2019 in diretta tv su Dmax

Come avviene dal 2014, anche gli incontri del torneo Sei Nazioni 2019 di rugby saranno trasmessi in diretta tv su Dmax (canale 52 del digitale terrestre).

La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che i vari match potranno essere seguiti anche in streaming online su OnRugby. Una trentina di minuti circa prima del calcio d'inizio della prima partita di giornata, il sito pubblicherà una news che comprenderà l'apposito player per seguire e commentare il match.

Per quanto concerne il tabellone degli incontri [VIDEO] della formazione maschile, gli Azzurri debutteranno sabato 2 febbraio fuori casa contro la Scozia, il 9 febbraio saranno impegnati in casa contro il Galles, mentre domenica 24 febbraio scenderanno nuovamente in campo tra le mura amiche contro l'Irlanda. Riguardo agli ultimi 2 impegni, sabato 9 marzo la compagine italiana tornerà in terra d'Albione per giocare contro l'Inghilterra e sabato 16 marzo chiuderà il suo calendario in casa contro la Francia.

Le partite della nazionale femminile e Under 20

Le partite del Sei Nazioni 2019 femminile saranno seguite da Eurosport. Le partite del team di Andrea Di Giandomenico continueranno a essere mandate in onda su Eurosport, ma al momento non è ancora stato ben definito il palinsesto definitivo di programmazione. L'unica sicurezza attuale, quindi, è che tutti i match potranno essere visti su Eurosport Player.

Per quanto riguarda gli incontri dell’Italia Under 20, i vari match saranno visibili sui vari canali social della FIR (Federazione Italiana Rugby) e quindi sulle pagine e sugli account Facebook, YouTube e sull'app ufficiale per le sfide casalinghe. Gli incontri, inoltri, saranno trasmessi anche su OnRugby, che poco prima del calcio d'inizio pubblicherà una news contenente l'apposito player per vedere la partita [VIDEO].