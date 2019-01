Advertisement

I nomi dei concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione de l'Isola dei Famosi ancora non sono stati ufficializzati, tra quelli quasi cert però c'è quello di Grecia Colmenares. Invece Daniele Bossari non dovrebbe essere un naufrago ma, con tutta probabilità, l'inviato speciale. Tra gli altri concorrenti del reality, che inizierà il 24 gennaio, ci saranno vari cantanti, sportivi e personaggi dello spettacolo.

Concorrenti Isola dei Famosi 2019: i nomi quasi certi

In queste ore continuano le indiscrezioni sui concorrenti che parteciperanno all'Isola dei Famosi 2019.

Tra i nomi certi ci sarebbe quello della regina delle telenovelas che negli anni novanta fecero il record di ascolti (tra queste ricordiamo "Topazio" e "Manuela"): parliamo di Grecia Colmenares [VIDEO].

E ancora, tra i nomi che paiono certi spunterebbe quello di Paolo Brosio e quello di Jeremias Rodriguez. Ricordiamo che quest'ultimo è il fratello di Belen e che insieme a Cecilia ha partecipato alla penultima edizione del Grande Fratello Vip. In pole position ci sarebbero anche Riccardo Fogli, il famoso cantante nonché ex membro dei Pooh, e Luca Vismara (ex partecipante della trasmissione Amici).

I nomi dei quasi certi protagonisti non terminano qui. Le voci parlano anche di Marina La Rosa, ex protagonista della prima edizione del Grande Fratello, contesa all'epoca da Pietro Taricone e Rocco Casalino. Potrebbe esserci Alvin, il judoka Marco Maddaloni (vincitore della trasmissione Pechino Express del 2013 insieme al nuotatore Rosolino) e Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump, ovvero della moglie del presidente degli Stati Uniti d'America.

Data Isola dei Famosi 2019, conduttore e altri nomi quasi certi

Ai nomi su citati potrebbero aggiungersi (come concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019 [VIDEO]) quello dell'attrice Demetra Hampton e di Youma Diakite. Infine, secondo Fabrizio Corona, ci sarà l'ex calciatore dell'Atalanta Nicola Ventola. In studio, invece, ad affiancare Alda D'Eusanio come opinionista ci sarà, con tutta probabilità, Walter Nudo lo scorso vincitore del Grande Fratello.

La conduttrice del reality sarà sempre Alessia Marcuzzi mentre il giorno di messa in onda sarà il 24 gennaio e quindi di giovedì. Il format del programma sarà lo stesso di ogni anno: un gruppo di vip dovranno sopravvivere su di un'isola deserta senza alcuna comodità. Ogni settimana, poi, uno o più naufraghi verranno eliminati mediante il televoto e quindi dal pubblico da casa. Nell'ultima puntata, infine, i finalisti si contenderanno la vittoria finale.